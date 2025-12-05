一張罰單罰了半個娛樂圈！鹿晗、孫儷「集體佔道」爆出荒唐內幕

鹿晗（左起）、孫儷、李現遭冒名。（圖／翻攝自鹿晗、孫儷、李現微博）





中國大陸遼寧撫順市新撫區政府2019年10月21日公示的一份「佔道經營處罰名單」，上方的名稱與不少大咖藝人重名，包括孫儷、李現、鹿晗等知名藝人姓名；事件曝光後引發軒然大波，今（5）日撫順市新撫區政府聲明，該公示為虛假人名公示，涉事明星均未真實涉案。

公示的佔道經營處罰名單中，50名「被罰者」均為2字姓名，其中至少10人與頂流藝人全名一致，包括李現、鹿晗、孫儷、楊穎，還有1字之差名稱，如蘇朋（蘇友朋）、吳隆（吳奇隆）。今日造假名單已下架，此事件系區住建局執行處罰程序時未登記真實姓名，公示時編造人名所致。

廣告 廣告

公部門冒用頂流明星姓名侵權引發大眾關注，不少網友調侃表示「半個演藝圈明星竟上佔道經營罰單」、「這也太失職了吧，工作做成這樣」、「各大明星去5、6線的撫順擺攤」、「領導讓你編名字，沒讓你編這麼高調的」、「內娛很多人確實應該去擺攤。」

佔道經營處罰假名單。（圖／翻攝自微博）

佔道經營處罰假名單。（圖／翻攝自微博）



【更多東森娛樂報導】

●陳都靈將被「獻祭」 靈媒爆料瘋傳 工作室打臉陰謀論

●「那對夫妻」女兒妮妮疑遭校園霸凌 爸爸喊話：我會陪著面對

●獻祭陰謀論！迪麗熱巴像「複製人」...粉絲嚇壞：是假的

