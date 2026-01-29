張美阿嬤兒害死動物 Google地圖遭改「王老先生投毒休閒農場」

張美阿嬤農場負責人小兒子遭控毒害他家農場動物。（翻攝自張美阿嬤農場）

宜蘭縣發生全國首宗空拍機投毒案。因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」負責人的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒至另一家農場，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共3隻動物誤食毒餌死亡，引起網友不滿抵制，更在Google地圖將王逢昇自己經營的「王老先生休閒農場」改名為「王老先生投毒休閒農場」，引發討論。

宜蘭知名農場「張美阿嬤」負責人的小兒子王逢昇，3年前因不滿前員工跳槽至競爭對手的農場，而製作摻有劇毒農藥的飼料，使用空拍機至對方園區投毒，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共3隻動物誤食毒餌死亡，檢方已依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴。

王逢昇毒害動物的消息曝光後，負面批評聲浪不斷，張美阿嬤農場昨（28日）發布聲明強調，此案是「前員工」的個人行為，案發後就已終止合作關係；樹懶餐廳（萌寵農場）也撇清與王逢昇無關，餐廳自民國113年11月26日成立至今，負責人始終為王士予。

輿論延燒並未止歇，矛頭進一步指向王逢昇經營的「王老先生休閒農場」，有網友注意到，該農場在Google地圖的名稱被惡搞改為「王老先生投毒休閒農場」，評分極低，引發另一波熱議，網友紛紛留言批評「動物是無辜的，傷害動物的都下地獄」、「商業競爭，為何要毒死動物？」、「法院認證」、「太可怕了吧，動物有什麼錯要被毒殺」。

王逢昇經營的農場被改名為「王老先生投毒休閒農場」。（翻攝自Google Maps）

