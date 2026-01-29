張美阿嬤兒殘害動物！Google地圖遭改名 網友1星負評灌爆

王逢昇經營的「王老先生休閒農場」目前社群平台都已關閉。 圖：取自王老先生休閒農場臉書

[Newtalk新聞] 宜蘭知名農場張美阿嬤農場創辦人張美小兒子王逢昇，因不滿員工跳槽竟於2023年6月間三度操控空拍機，將摻有劇毒農藥托福松的苜蓿粒投放到冬山鄉另一家農場，造成大量動物中毒並有3隻暴斃，王逢昇另立門戶開設的王老先生休閒農場遭網友灌爆負評，Google地圖更被改名「王老先生投毒休閒農場」。

王逢昇2023年間製作摻有農藥「托福松」劇毒的苜蓿粒，三度以空拍機空投毒餌到冬山鄉另外一家農場，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝誤食毒餌暴斃，10幾隻動物中毒嘔吐無力，宜蘭地檢署依違反動物保護法及刑法毀損罪起訴，請求法院處以重量刑。

事件爆發後引起廣大網友憤怒，並將矛頭指向王逢昇經營的「王老先生休閒農場」，網友甚至把該農場在Google地圖的名稱，惡搞改為「王老先生投毒休閒農場」，網友更留下大量1星負評，「太可怕了」、「動物是無辜的」、「傷害動物的都下地獄」、「商業競爭，為何要毒死動物？」

張美阿嬤農場昨日緊急發布聲明澄清，王逢昇為前員工，其投毒行為純屬個人行為並已終止合作關係，另一家樹懶餐廳也公開撇清與王男無關，強調負責人自2024年11月成立以來均為王士予而非王逢昇，不過兩家農場也都遭受波及。

