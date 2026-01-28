張美阿嬤兒空投毒藥報仇員工跳槽 阿嬤：兒子是巨嬰

即時中心／林韋慈報導

宜蘭冬山鄉一處休閒園區於2023年間發生動物集體中毒死亡事件，包括侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等多種動物因食用遭空拍機投下的有毒苜蓿粒而暴斃。經調查，操控空拍機的是農場主王男，動機為不滿員工跳槽，遂以此方式報復。宜蘭地檢署日前偵結，依《動物保護法》及《刑法》毀損罪對王男提起公訴，並向法院建請從重量刑。對此，兩農場皆發出聲明，而張美阿嬤更留言表示其為巨嬰。

王男為宜蘭知名動物農場「張美阿嬤農場」張美阿嬤之子。對此，張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）於28日公開聲明切割王男，並形容其為「巨嬰」。網友留言表示「分家的那個真的垃圾」，希望張美阿嬤不要替其開脫，粉專回應稱，「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

根據調查，王男當時在不滿徐姓員工跳槽至冬山鄉另一休閒農場後，於2023年5、6月指使汪姓員工將苜蓿粒混入「托福松」農藥中，再以砂混合曝曬並裝入飲料空罐。6月12、24、25日凌晨4點，王男秘密操作空拍機，將毒餌投擲於園區上空後離去，導致侏儒山羊、梅花鹿及羊駝在短短2日內陸續暴斃。其他誤食動物則出現流口水、腹瀉、嘔吐、呼吸急促及口吐白沫等中毒症狀。解剖結果顯示，遺體均含「托福松」成分。

檢方指出，王男身為農場主，理應重視動物生命安全，但因員工跳槽心生不滿，三度以空拍機投毒，且地點為對外開放的娛樂場所，內部供遊客餵食動物，增加遊客誤食殘毒風險。檢方認為，其行為已符合《動物保護法》中「情節重大」標準，且未與被害園區和解，依法提起公訴，並建請法院從重量刑。





快新聞／張美阿嬤兒空投毒藥毒死動物 阿嬤：兒子是巨嬰

官方帳號留言。（圖／擷取自張美阿嬤農場臉書）









