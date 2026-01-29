張美阿嬤兒「投毒」掀議！ 昔扮假警 姊控：多次勒索母親

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭知名農場創辦人「張美阿嬤」的兒子王姓男子，疑似不滿前員工跳槽，2023年6月三度利用空拍機撒毒飼料，毒殺動物。他的姊姊今(29)日出面痛斥，弟弟野心大，以賺錢為目的，自立門戶後生意不好，還回過頭向高齡的母親情緒勒索。2009年還曾冒充警察，勒贖地下錢莊被依法送辦。外界點名王姓男子經營的農場餐廳，被發現沒有動物展演證、違反區域計劃法，但一直在營業，對此，業者表示跟王姓男子沒有關係，違規方面則正在修正、送件。

張美阿嬤農場負責人說：「對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓在76歲的老人家身上，沒錯，王先生是我的弟弟。」王小姐面對鏡頭，痛批自己的弟弟，張美阿嬤在宜蘭創辦農場後，如今由她負責，但胞弟投毒殺害動物，讓自己和母親苦心經營多年的品牌蒙上陰影。

張美阿嬤農場負責人說：「他真的以賺錢為目的，跟我原本想經營的農場理念不同，他的野心太大。」

姊姊透露2023年，弟弟利用空拍機投毒，遭檢方調查後決定自立門戶，但生意不好對媽媽情緒勒索，讓老人家公開替他解釋，而被點名是他經營的，就是這間樹懶餐廳。

樹懶餐廳農場業者說：「單一的窗口都是由王女士，王先生是什麼樣的角色我們都不清楚。」業者澄清與王姓男子沒有關係，但根據公開資料顯示，過往營業登記的名字就是他，更被查出農場不但沒有動物展演證，餐廳還違反區域計劃法，卻繼續營業。

樹懶餐廳農場業者說：「對於我們需要改善的部分，我們也都在逐漸地修正，在送件當中。」宜蘭縣農業處開罰之外，也表示後續還會持續稽查，而王姓男子過去爭議也再被掀出，2009年，曾買全套維安特勤隊制服配戴玩具槍，冒充警察勒索地下錢莊人員，遭逮後被依強盜妨礙自由等罪嫌送辦。

張美阿嬤農場負責人說：「現在案件爆發王先生躲起來不回應，謊言一堆，我知道這是他的手法，他就是一輩子都躲在後面。」王姓男子從空拍機投毒經營餐廳，到17年前假冒警察爭議不斷，如今也讓家務糾紛成討論焦點，恐怕影響品牌形象。

