張美阿嬤背景曝！ 首任女村長.農場獲台版奈良美名

宜蘭縣 / 綜合報導

張美阿嬤農場，因創辦人張美的兒子投毒再掀爭議。但案發前，她創辦的農場在台灣擁有高知名度，吸引許多親子客到宜蘭跟動物近距離接觸。如今也讓各界好奇，這位創辦人的背景。其實高齡76歲的創辦人張美，出生在台中豐原，有台中女中畢業的學歷，嫁到宜蘭經營雜貨店，期間幫村民讀信、寫信、協助就醫深得人心。深受村民的支持下，曾經擔任宜蘭縣三星鄉行健村，第一任女村長，力拚地方建設和社區營造。直到她退休之後，才成立觀光農場幫當地轉型，也讓農場有台版奈良的美名！

張美阿嬤農場創辦人張美(2025.12.30)說：「大家好，我是張美阿嬤，張美阿嬤農場，是兩個女兒在經營的，兩人在合作。」即使高齡講起話來，依舊鏗鏘有力思緒邏輯清楚，久沒公開露面去年底現身鏡頭前，是澄清兩家農場鬧雙包爭議。

張美阿嬤農場創辦人張美(2025.12.30)說：「舊的農場，因為場地不夠大，為了要申請合法，二女兒找股東，設置更大的農場，請人來管理，張美阿嬤農場，這個品牌，兩邊都可以用。」

張美阿嬤農場這塊金字招牌遠近馳名，也吸引許多親子客到宜蘭跟動物近距離接觸，幕後功臣自然是創辦人張美。張美阿嬤農場創辦人張美(2014.03.17)說：「這是我的菜園。」

讓當地人印象深刻，還有阿嬤的高學歷，超過60年前曾讀到台中女中，畢業後嫁到宜蘭在當地經營雜貨店，陪村民就醫寫信讀信，培養深厚情誼獲得支持，當過三星鄉行建村第一任女村長，而且一做就是廿年。

當地民眾(2014.03.17)說：「大家如果都來合作，再努力打拚下去，越多人來做，就會越來越好。」

張美不只經營農場，獲讚有生意頭腦，擔任村長期間，也重視灌溉與排水系統分流，奠定有機農業最重要的基礎，極力爭取公共建設，帶領行健村獲得，全國十大環保社區殊榮，成為模範村落。

退休後成立觀光農場，一開始推動食農教育，後來引進動物在疫情期間，結合日式造景和服體驗，有台版奈良的美名，但3年多前退休後，農場爭議連環爆，恐怕也讓她難頤養天年。

