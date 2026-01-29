張美阿嬤超狂！當地首任女村長任職20年、帶動食農轉型化身台版奈良 過往事蹟曝

張美阿嬤農場近期因投毒案話題滿滿，創辦人張美過往事蹟再掀關注。圖／翻攝自張美阿嬤農場官網

宜蘭縣知名「張美阿嬤農場」近期鬧得沸沸揚揚，其中創辦人么兒王逢昇因空拍機投毒，導致多頭動物慘死，遭檢方依違反《動保法》等罪起訴，2家農場隨即進行切割；事實上，創辦人張美曾是宜蘭縣三星鄉行健村村長，其推廣有機產品、為村落爭取公設，退休後便成立觀光農場，為當地轉型猶如台版奈良，過往事蹟一次看。

「張美阿嬤農場」創辦人張美，出生於台中豐原一處農村，後嫁至宜蘭縣三星鄉，於婆家支持下經營雜貨店，逐漸與行健村當地居民熟識，因其擁有高學歷，經常協助村民讀寫信件、陪同就醫；至1981年，在當地居民及丈夫支持下，成行健村首位女村長。

張美任職村長期間，正值宜蘭農地重劃期，不僅協助當地灌溉與排水系統分流，同時爭取公共建設，讓村落基礎設施、自來水系統、柏油路鋪設、環境美化與垃圾分類等建設逐漸完善，讓行健村於2000年榮獲「全國十大環保社區」殊榮，成為宜蘭模範村落。

張美擔任行健村村長長達20年，帶動當地轉型觀光農場、有機農業。圖／翻攝自張美阿嬤農場官網

2006年時，張美在超市見有機米價格高於一般稻米，萌生「以有機農業改善農村生活」念頭，開始提倡將化學農藥改為有機肥，並推出補助方案及友善耕作課程邀請村民參與，最終成功轉型成「行健有機村」並於2010年成立合作社，帶動有機米及相關食品熱銷。

根據媒體報導，張美擔任行健村村長長達20年，薪資由9千元一路調升至4萬5千元，2010年64歲正式卸任後，至今持續擔任行健村合作社主席；而為推動時農教育，同時讓遊客前往當地體驗農事活動，於2016年開設張美阿嬤農場，碰巧因疫情關係，當時無法出國旅遊，遂引進6隻梅花鹿，並陸續引進水豚、袋鼠、笑笑羊等動物，開設和服體驗及日式造景與，讓農場化身「台版奈良」。

張美2022年正式退休後，將張美阿嬤農場由女兒王姮月接手，不過2025年4月前後，張美阿嬤農場傳出分家，原位於行健溪一路二段161號的「張美阿嬤農場」，僅隔一條道路，竟出現全新農場樹懶餐廳（萌寵農場），傳由么兒經營，路口甚至可見雙方員工搶客，令遊客相當困惑。

「張美阿嬤農場」僅隔一條街另成立「樹懶餐廳（萌寵農場）」。圖／翻攝自google map

不過當時張美阿嬤農場發布聲明，強調並無遷址，張美本人稱因原農場空間有限，為符合法規，才與股東另尋地址創立樹懶餐廳，至於「張美阿嬤農場」由2為女兒共同經營，1人負責動物照護、1人負責DIY工作坊，而兩家農場都是「張美阿嬤農場」品牌，都可以使用。

如今爆發投毒案，「張美阿嬤農場」先是發布聲明，強調雙方並非因金錢糾紛分家，而是發現王逢昇投毒害死同業動物之行為，嚴重違背動物福利等理念，已於2023年6月終止合作，更在粉專留言區針對網友直指「分家的那個真的垃圾，張美阿嬤不要再幫他說話了好嗎」回應稱「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」；樹懶餐廳粉專也發布聲明，強調餐廳成立於2024年11月26日，負責人自始至終都是王女，投毒事件則與樹懶餐廳無關，表示針對不實指控保留法律追訴權。

網友要業者別再幫王男說話，張美阿嬤農場則回應「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。圖／翻攝畫面



