張美阿嬤農場三姊說重話 開轟弟弟「別再躲」勿讓76歲母親成箭靶

張美阿嬤農場創辦人兒子涉嫌以空拍機投毒，讓競業農場動物死亡，輿論罵聲一片。（翻攝畫面）

宜蘭縣三星鄉知名的張美阿嬤農場，近日因創辦人張美的兒子王逢昇涉嫌空拍機投毒案再掀風波。檢方起訴消息曝光後，農場遭憤怒的網友灌爆。對此，農場負責人、王逢昇的三姊王姮月29日親自出面受訪與發聲明，重砲抨擊弟弟案發後神隱，讓所有輿論壓力落在76歲的母親身上，直言「你做何感想」。

檢方調查指出，王逢昇於2023年5月至6月間，疑不滿前員工跳槽至其他休閒農場，指示不知情員工將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液中製成毒餌，於6月12日、24日及25日凌晨，3度操控空拍機投放至冬山鄉星夢森林劇場，造成侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」、羊駝「多比」等多隻動物中毒死亡，檢方已依違反動保法及毀損罪起訴並求處重刑。

王姮月表示，弟弟過去在農場任職期間行事作風爭議不斷，直到2年多前檢察官到農場搜索，她才得知王逢昇涉及投毒案，且屬個人行為。案件偵辦期間因程序不公開，家人無法對外說明，只能選擇切割，未料起訴消息曝光後，外界怒火全數指向張美阿嬤農場，母親的電話更是接不停。

王姮月不捨表示，弟弟至今未出面解釋，反而關閉所有留言、人也躲起來，讓網友攻擊全面轉向她與母親。她痛批，弟弟長期對母親予取予求，卻在關鍵時刻讓老人家獨自承受風暴，「現在所有壓力跟傷害都壓在76歲的老人家身上嗎？」

王姮月指出，張美阿嬤農場自2010年由她與母親共同創立，即使歷經這次重創品牌的風暴，她仍會繼續經營農場。她強調，這次站出來發聲，不只是為了切割責任，更是希望弟弟能面對自己造成的傷害，不要再讓母親成為輿論下最大的犧牲者。

