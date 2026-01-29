張美阿嬤農場三姊開撕！ 怒轟「巨嬰弟」：只會情勒老母親

張美阿嬤農場三姊開撕「巨嬰弟」。（圖／翻攝自臉書＠yilanzhangnice）

宜蘭縣三星鄉一名王姓農場負責人2023年間因不滿前員工跳槽到其他農場，竟三度以空拍機到對方農場投毒，導致羊駝、梅花鹿和侏儒山羊等多隻動物中毒身亡。王男傳出是知名「張美阿嬤農場」負責人的兒子，業者發聲強調早已與王男終止一切合作。而今（29）日稍早王男的三姊發聲明鄭重呼籲王男，「你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓76歲的老人家身上嗎？」

張美阿嬤農場曾於28日發文表示，從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為，該案是曾短暫參與農場事務的王姓男子所為，2023年已終止與王男一切合作，王男另立名稱自行經營其他場域，與本農場營運、管理及動物照護完全無關；更留言說：「兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃。」

王男的三姊今日發聲明表示，血緣不能斷，很多弟弟在外面做的事她無法控管；2010年自己與媽媽經營農場，成立張美阿嬤農場品牌，之後王先生找她合作，讓農場爆紅，但在過程中發現他以賺錢為目的，跟他們原本的經營理念不同，也讓很多原本農場很好的員工，因為他的做法紛紛離職。

三姊指出，直到檢察官來搜索農場，她才得知此事，但案件程序緩慢、偵查不公開，家人只能跟他切割。「後來他想要自立門戶，他也知道這案件如果爆發，我們農場會重創，所以就放棄張美阿嬷農場這個名字，但是57萬的粉專被他拿走。」不過因為他得罪太多人，還有自己的個人行為，導致他生意不好，最後情緒勒索母親讓他公開兩家都可以用的消息。

三姊續指，新聞出來後，因為家人的壓力也沒辦法去做澄清，當下只想把自己的品牌做好，「畢竟這是我跟母親辛苦創立出來的，現在案情爆發，王先生躲起來不回應，謊言一堆、留言都關閉，這是他的手法，因為他想讓攻擊風向全導到我這裡，人躲起來沒有要解釋。」

三姊不捨表示，事情爆發後媽媽被罵慘，她因此鄭重呼籲王男：「你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓76歲的老人家身上嗎？」

