張美阿嬤農場三姊開撕！ 怒轟「巨嬰弟」：讓母承受輿論攻擊

宜蘭縣三星鄉知名的「張美阿嬤農場」負責人王姮月，29日發表聲明重砲抨擊弟弟王姓男子。她指控弟弟利用空拍機投毒殺害競爭農場動物，案發後卻神隱不出面，讓76歲的母親獨自承受所有輿論壓力。

獸醫團隊解剖被毒死的山羊。 （圖／翻攝畫面）

檢方調查指出，王男疑似不滿前員工跳槽到其他休閒農場，於2023年5月至6月間，指示不知情的員工將苜蓿粒浸泡在含有劇毒農藥「托福松」的溶液中，混入砂子曝曬乾燥製成毒餌。同年6月12日、24日及25日凌晨，王男操控空拍機飛越前員工任職的農場上方，三度投放毒餌，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝等十幾隻動物誤食中毒身亡。

廣告 廣告

王姮月在聲明中表示，2010年她與母親共同經營農場，創立張美阿嬤農場品牌。2024年弟弟王男找她合作後，農場迅速爆紅，但她發現王男經營理念與自己完全不同，一切以賺錢為目的，野心過大。許多原本表現優秀的員工，都因為無法認同王男的做法而紛紛離職。

王姮月透露，直到檢察官前來搜索農場，她才得知此事。由於案件程序緩慢且偵查不公開，家人無法對外說明，只能選擇與王男切割。她指出，王男後來想要自立門戶，因為知道案件一旦爆發會重創農場，所以放棄使用張美阿嬤農場的名字，改用其他三個名稱經營，但卻將擁有57萬粉絲的粉絲專頁拿走。

王姮月進一步指控，王男因為之前得罪太多人，加上個人行為問題導致生意不佳，竟轉而情緒勒索母親，要求公開兩家農場都可以使用張美阿嬤農場的名稱。案情爆發後，王男關閉所有留言功能，人也躲起來不回應，企圖將網友的攻擊風向全部導向她這邊。王姮月不捨表示，事情爆發後媽媽被罵慘，因此鄭重呼籲王男：「你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓76歲的老人家身上嗎？」

張美阿嬤農場28日曾發文強調，從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物的行為。該案是曾短暫參與農場事務的王姓男子所為，2023年已終止與王男的一切合作，王男另立名稱自行經營其他場域，與本農場的營運、管理及動物照護完全無關。農場更在留言中直言：「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃。」

延伸閱讀

網購「小型焚化爐」燒垃圾省錢？恐關5年＋併科1500萬罰鍰

全家2門市測試販售「用撈的」溏心蛋！7-11推免剝殼水煮蛋

日本三陸外海晚間規模5.1強震！ 最大震度初判3級