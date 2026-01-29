張美阿嬤農場兒子王逢昇用空拍機投毒！網紅姆士捲爆他黑歷史 曾假扮警察被逮

宜蘭空拍機投毒案王男被指是張美阿嬤兒子，張美阿嬤農場先前發出聲明。 圖：取自張美阿嬤農場官網

[Newtalk新聞] 宜蘭縣三星鄉知名休閒農場「張美阿嬤農場」創辦人么兒王逢昇，疑因不滿員工跳槽競爭對手農場，竟用空拍機從高空投放農藥毒餌，導致鄰近農場多隻動物慘死，成為全台第一起利用空拍機投毒的案件，震驚全台。網紅「姆士捲」起底王逢昇的黑歷史，除了賭博和偽造聞出之外，過去名為「王逢陞」，曾穿上假的「維安特勤隊」制服，配戴玩具槍偽裝成警官，企圖勒索地下錢莊，結果反被警察抓。

網紅姆士捲發文提到，正當你以為劇情不能更誇張的時候，更精彩的就來了，用空拍機投毒的王逢昇曾改過名，早在過去就前科累累，賭博偽造文書等一樣不缺，長期失業在家遊手好閒，異想天開偽裝成警察去勒索地下錢莊，然後笨到放人去籌錢，結果最後就被真的警察逮捕了。

姆士捲指出，幸運也不幸，他有個很會賺錢，卻也嚴重重男輕女的媽媽，在張美農場聲名大噪之後，寶貝兒子的惡行得到了更多的資源跟掩護，才一路演變到今天這個局面

姆士捲透露，很多人私訊爆料，王逢昇對待動物的非人道方式，看到真的火都上來，那已經是完全把動物當成工具，沒有用處就直接人工銷毀的程度，員工看不下去要離職，卻被他用更惡劣的方式報復。

姆士捲指出，這種已經能威脅到社會安全的危險份子，據說黑白兩道都吃很開，才有辦法到現在才終於包不住火，所以懇請大家跟他一起持續關注，讓宜蘭縣政府能積極處置，也協助檢方能給這些無良企業應有的制裁。

