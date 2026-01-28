張美阿嬤農場兒涉空拍機投毒案 農場急發聲明切割：個人行為

星夢森林劇場羊駝誤食毒飼料，中毒暴斃身亡。翻攝星夢森林劇場

宜蘭縣發生震撼社會的「空拍機投毒害死動物」案件，隨著檢警偵辦進度曝光，嫌犯身分也引發外界譁然。涉案的王姓男子不僅是農場負責人，更被揭露為知名觀光景點「張美阿嬤農場」經營者之子，消息一出，網路輿論迅速延燒，相關農場與餐廳接連遭到影射。對此，張美阿嬤農場緊急發出正式聲明，嚴正切割，強調案件與農場營運毫無關聯。

檢警調查指出，王姓男子曾在宜蘭三星鄉經營農場，因不滿前員工跳槽至冬山鄉「星夢森林劇場」，於2023年6月12日、24日及25日深夜，三度駕車前往安農溪旁堤防道路，操控空拍機投放摻有劇毒農藥「托福松」的苜蓿粒至對方園區，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共3隻動物死亡，另有10多隻動物中毒。宜蘭地檢署已依違反《動物保護法》及相關罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

廣告 廣告

張美阿嬤農場發聲明切割兒子。翻攝張美阿嬤農場

案件曝光後，部分網友將矛頭指向「張美阿嬤農場」，甚至發動抵制行動。對此，張美阿嬤農場—月森甯手作工坊今(28日)發布聲明指出，農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物的行為，經查本案屬王姓男子的個人刑事犯罪行為。

農場稱，早在2023年6月即發現王男行為嚴重違背動物福利與經營理念，已立即終止與其所有合作，其後王男另行經營其他場域，相關決策與行為均與農場無關。

知名樹懶餐廳遭影射是空拍機嫌犯王逢昇所有，餐廳急發聲明否認關係。樹懶餐廳提供

聲明中也強調，農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物的行為。針對錯誤連結、不實影射導致名譽受損，已完成蒐證，未來不排除依法主張權利，呼籲外界勿將王男個人行為與農場畫上等號。

此外，另一間同樣被波及的「樹懶餐廳（萌寵農場）」也發表聲明澄清，指出餐廳成立於2024年11月26日，負責人自始至終皆為王士予女士，投毒事件發生時，餐廳尚未成立，與本案完全無關，對於網路上的惡意不實指控，已嚴重影響名聲與商譽，將保留法律追訴權。

至於受害的「星夢森林劇場」則在社群平台發聲，形容此次事件是「心碎且不可饒恕的悲劇」，強調起訴結果是對無辜生命的一份交代。園方表示，案發後已全面升級園區安保與監控系統，並將持續配合司法程序，為逝去的動物討回公道。



回到原文

更多鏡報報導

全台首例！宜蘭休閒農場主人3度操控無人機投毒 毒死草泥馬、侏儒山羊、梅花鹿

全台首例空拍機投毒害死動物 兇手竟是知名「張美阿嬤」農場之子

農場之子投毒畫面曝！毒飼料卡陽傘成鐵證 行凶無人機遭查扣

頂大學霸搭車被丟包遭4車輾斃 家屬疑生前未飲酒...淚求解剖結果