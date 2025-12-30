張美阿嬤農場分家了？遊客見路口「搶客」 阿嬤親回：都可以

記者柯美儀／台北報導

張美阿嬤農場澄清分家消息。（圖／取自「張美阿嬤農場」臉書）

宜蘭三星鄉知名的「張美阿嬤農場」鬧分家？近日有遊客前往現場發現工作人員手上舉著兩組不同方向指標，讓人分不清哪邊才是「最正宗的」。「張美阿嬤」本人今（30）日特地親自說明，打破分家傳言，指出2邊都是2個女兒經營的，「品牌兩邊都可以用」。

近日有網友在Threads發文表示，近期造訪張美阿嬤農場時，竟在同一路口看到不同人員舉牌指路，上面都號稱自己是「原張美阿嬤農場」，但一邊標示「動物搬新家」，另一邊卻寫著「動物沒有搬家」，讓遊客相當困惑。

廣告 廣告

不少曾到訪的網友也紛紛表示遇到類似狀況，有人開始質疑是否出現經營權分家的情況。對此，張美阿嬤農場先前已透過粉專澄清，強調並無所謂新、舊場之分，也沒有設立分店，任何對外自稱「新場」，或以農場名義進行行銷、誤導甚至詆毀的說法，皆屬不實資訊。

張美阿嬤今日也親自澄清，她表示「張美阿嬤農場」由兩名女兒共同經營，其中一人負責動物照護，另一人則經營手作工坊，由於原場地空間有限，為符合法規申請，小女兒另覓場地並與股東合作，成立規模較大的新農場，同時聘請人員協助管理。她也強調，原本的「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」以及新成立的「樹懶餐廳（萌寵農場）」皆可共同使用「張美阿嬤農場」品牌名稱。

更多三立新聞網報導

元旦強烈冷氣團殺到！「最凍時段」低溫下探6度 跨年恐在雨中度過

文化幣加碼發放！「這族群」每人1200點 元旦早上8點開領

全台10所大學註冊率100％！6校低於6成 「這間」僅31.75%最慘

小心噴1萬8000元！他帶寵物出門「做1事慘吞罰單」 一堆人不知

