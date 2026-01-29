張美阿嬤農場負責人開轟 三姐親揭員工跳槽、農場決裂內幕

宜蘭知名農場張美阿嬤的小兒子王逢昇，因不滿員工跳槽，竟空投毒飼料到另一家農場，造成10幾隻動物集體中毒或死亡，惡劣行徑引發網友抵制，更在網路惡搞他分家後另開的農場Google地圖，將其改名為「王老先生投毒休閒農場」，而當初事發後接手經營張美阿嬤農場的姐姐也出面回應，砲轟弟弟野心太大，還將輿論壓力都壓在年邁的母親身上。

張美阿嬤農場負責人王姮月無奈表示，「王先生是我的弟弟，血緣是不能斷，很多他在外面做的事我也無法控管」，她提到，民國99年自己與媽媽經營農場，成立「張美阿嬤農場」品牌，113年弟弟找她合作讓農場爆紅，可是在過程中卻發現弟弟太過以賺錢為目的，跟自己原本想經營的農場理念不同，也因為弟弟野心太大，原本農場的員工都因為他的做法紛紛離職。

王姮月坦言，直到檢察官來搜索農場，她才知道弟弟王逢昇毒殺動物，可是因為案件程序緩慢，偵查不公開，所以只能跟他切割，後來王逢昇想要自立門戶，不過因為中間發生太多事，他也知道這種案件如果爆發會重創農場，所以就放棄張美阿嬤農場這個名字，改用「王老先生」、「樹懶餐廳」等名創立新品牌，但是57萬的粉專卻被他拿走。

王姮月痛批，「現在案情爆發，王先生躲起來不回應，謊言一堆，他們的留言都關閉，這是他的手法，因為他想要讓網友全部攻擊這邊，風向導向我這裡」，他把57萬粉專關起來，所有能留言的地方都關閉，人也躲起來沒有要出來解釋，事情爆發也讓母親被罵翻，她也喊話，「你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓在76歲的老人家身上嗎」？

※犯罪行為，請勿模仿

責任編輯／馮康蕙

