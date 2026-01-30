張美阿嬤農場驚爆投毒案！創辦人之子空拍機撒毒餌害死動物

根據宜蘭地檢署調查，王逢昇於2023年6月12日、24日及25日凌晨，指示員工將苜蓿粒浸泡含有劇毒農藥「托福松」的溶液後，操控空拍機飛往徐姓前員工任職的「星夢森林劇場」農場上空，以機身上下搖晃方式，將毒餌傾倒撒落於園區內。此舉造成園區內十多隻動物中毒，其中侏儒山羊、梅花鹿與羊駝相繼死亡。

張美阿嬤農場現任負責人王姮月今日發表聲明，證實王逢昇確為其弟弟。王姮月表示，她於1999年與母親共同經營農場並建立品牌，2023年弟弟加入合作後讓農場爆紅，但因經營理念不同，過度以營利為導向，導致原有員工陸續離職。直到2024年檢察官到農場搜索，她才知道弟弟涉及投毒案。

廣告 廣告

王姮月指出，張美阿嬤農場早在2023年已終止與王逢昇的合作關係，改以「月森甯」名稱對外營運。王逢昇後續自立門戶，創立「王老先生休閒農場」及「樹懶餐廳」等新品牌，卻帶走原有57萬粉絲的粉專。

事件曝光後，網友將矛頭指向王逢昇經營的農場，在Google地圖上將「王老先生休閒農場」改名為「王老先生投毒休閒農場」，並湧入大量一星負評。王逢昇則選擇關閉所有社群平台，避不出面回應。

王姮月痛批弟弟將所有輿論壓力轉嫁至76歲的母親張美身上。她表示，案件爆發後王逢昇躲起來不做解釋，關閉所有留言管道，任由網友攻擊張美阿嬤農場，讓年邁的母親承受外界指責。

受害的「星夢森林劇場」農場發表聲明，將配合訴訟為死去的小生命討回公道，盼喚起社會對生命價值的重視。檢方認定王男手段兇殘，至今未與被害方和解，也未展現悔意，遂求處重刑。

更多品觀點報導

農場負責人不爽員工跳槽！竟然三度「空拍機投毒」害死對手羊駝、梅花鹿亡

千人排字空拍照用「用中國製空拍機」 黑熊學院偷改資料被抓包

