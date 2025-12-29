張美阿嬤農場鬧分家！一票受害者「被拉客」 業者兩度公告曝真相

張美阿嬤農場是宜蘭知名動物農場，場地乾淨、能跟可愛的動物親近互動，在Google上有4.9顆星的高評價，不過卻鬧出雙胞問題。一位網友近日表示，前往張美阿嬤農場玩時，被員工攔下說「搬家了」，事後卻發現根本沒搬家，貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛分享類似經驗，有內行人則說明，其實是因為老闆家庭鬧分家，阿嬤跟女兒仍在農場原本的位置，兒子則另外開了「樹懶餐廳（萌寵農場）」。

原PO在Threads發文指出，到張美阿嬤農場玩時突然被攔下說「搬家了」，結果卻發現根本沒搬家。

對此，許多人紛紛回應，「對喔，家族內部權力鬥爭」、「兩邊都去過～張美阿嬤：感覺比較有人情味，員工很熱心，動物感覺比較開心，員工還會介紹動物名字跟你說牠的習慣，還有四輪車可以免費騎去看落羽松，很划算。樹懶餐廳：路邊阻止客人去張美阿嬤這件事很沒品，園區比較新，也比較商業化」、「我上個月才去，真的很誇張，路上攔車問我們是不是跟著導航要去張美阿嬤，然後說已經搬家了，估狗上標示的那邊已經空了沒動物了，結果我們到那邊覺得怪怪的，還是跟著導航繞回去看看，根本就沒搬，還以為這種惡意競爭只會出現在大陸，然後阿嬤農場的停車場裡還有他們的人在拉客，超噁心」。

實際查詢張美阿嬤農場臉書粉專，可以發現業者曾兩度公告，「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）依然在原址，沒有新舊場之分」，強調跟樹懶餐廳並無任何關聯，任何對外自稱「新場」或以農場名義行銷、誤導、詆毀的行為，都是不實訊息。

