張美阿嬤農場鬧分家！路口搶客一票人遭誤導 在地人揭實情

宜蘭知名的動物農場「張美阿嬤農場」搬家了？近日有遊客發現，在前往的路上有人引導去另一家餐廳，後來才知道並沒有遷移。業者兩度在社群澄清，表示「原址就是園址」。有在地人透露，是分家糾紛才鬧雙包。

張美阿嬤農場約於2016年成立，初期以提供採菜、種菜等農事體驗為主，後來引進6隻梅花鹿，結合日式造景，被封為台版奈良，至今場內動物包括水豚君、袋鼠、笑笑羊、熊貓羊、泰迪羊、昏倒羊、柯爾鴨、狐狐獴等。Google評價累積9萬多筆、平均高達4.9顆星。

近日有遊客發現，前往農場的路口有不同工作人員舉牌指路，一邊寫「原張美阿嬤農場動物搬新家」，另一邊卻寫「動物沒有搬家」，讓人一頭霧水。

其實，張美阿嬤農場在8月時就發出公告，表示並沒有搬家，只有一家創始店，仍在原址正常營業，與另家樹懶餐廳沒有任何關聯；提醒遊客，他們工作人員會穿「軍綠色」制服在外引導停車，直言「如果來的路上有人攔車，或在我們土地公廟的停車場攔車做介紹請無需理會！」

對於兩邊情況，有在地網友透露，「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」是阿嬤跟女兒開的，「樹懶餐廳(萌寵農場)」是兒子開的，因經營理念不合才另外開店。

另有兩邊都去過的網友分享，感覺張美阿嬤那邊比較有人情味，員工很熱心，動物感覺比較開心；樹懶餐廳在路邊阻止客人去張美阿嬤這件事很沒品，園區比較新，也比較商業化。也有人覺得「樹懶餐廳農場比較好玩，還有小船可以給小孩做」。

