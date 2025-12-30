張美阿嬤農場鬧雙胞？攔車騙「我們搬家了」 業者兩度公告還原真相

宜蘭知名的「張美阿嬤農場」近日鬧分家，不少遊客被誤導。（翻攝自張美阿嬤農場（月森甯手作工坊） 臉書粉專）

位於宜蘭三星鄉的知名農場「張美阿嬤農場」，近日有遊客反應，在前往農場的路上會被「攔車」並告知張美阿嬤農場已經搬家，不過另一邊告示牌卻寫著「沒有搬家」，令遊客相當困惑。不少網友回應表示遇到類似的狀況，就有人指出，傳出是因經營理念不合、家人拆夥搶客。

假導引真攔車！遊客：刻意誤導？

近日有網友在Threads上發文透露，在前往「張美阿嬤農場」的路上，突然被人攔下稱搬家了，並導引至加註「萌寵」字樣的新據點，但抵達後卻發現原址的農場仍正常營業，網友懷疑是對方刻意誤導遊客。

家族內戰？網爆：女兒 vs. 兒子搶客心理戰

消息曝光後，其他網友紛紛回應也遇到類似狀況，也有人在留言處指出，「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」 這個是阿嬤跟女兒開的，樹懶餐廳(萌寵農場) 這個是兒子開的，會在路邊拉客，說張美阿嬤農場移址的是兒子開的。」

官方嚴正聲明：絕無搬家、攔車非本場人員

事實上，「張美阿嬤農場」在今年4月、8月時，就兩度於臉書粉專發出公告，「張美阿嬤農場依然在原址，沒有新舊場之分，如遇到路上有人攔車，並不是此農場的工作人員，google 上的原址是我們的喔！」並澄清農場與「樹懶餐廳」沒有任何關聯。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

盲眼龍婆2026預言「中台關係曝光」 爆發第三次世界大戰？外星生物降臨

消費糾紛引殺機？東京砍殺案凶嫌是中國人 「我保持沉默」拒配合調查

央視秀共軍「無人機俯瞰101」視角 粉專抓包：盜用內湖碧山巖監視畫面