「張美阿嬤農場」之子空拍機投毒又分家搶客 「王家餅舖」員工再爆惡行：活埋動物

樹懶餐廳（萌寵農場）原負責人王逢昇遭控毒害他家農場動物、下令員工活埋生病動物。圖／翻攝自樹懶餐廳（萌寵農場）

宜蘭縣冬山鄉一處農場於2023年6月間，接連發生園區動物離奇死亡事件，經警方循線追查發現，兇手竟是宜蘭知名觀光農場「張美阿嬤農場」負責人小兒子王逢昇，當初因不滿自家員工離職，跳槽至競爭農場，遂於半夜以空拍機投毒；然而早在去年4月就有員工爆料，王男不僅到處檢舉、分家搶客、以非專用飼料餵食動物，甚至動物還沒斷氣，就遭到活埋。

「張美阿嬤農場」負責人小兒子王逢昇遭爆於2023年5、6月，因不滿自家徐姓員工離職，跳槽至競爭農場，三度於凌晨時分操控空拍機，將摻有劇毒「托福松」飼料空投至對方園區，導致多隻動物死亡、十多隻中毒。

不過惡劣行為不僅一樁，早在去年4月，王男就遭爆分家成立「樹懶餐廳（萌寵農場）」，更以「張美阿嬤農場」名義稱搬家遷址搶客，遊客聽信說詞，前往樹懶餐廳消費打卡，因工作人員要求將「張美阿嬤農場」地標改為「樹懶餐廳」，才驚覺受騙；令張美阿嬤農場2度於社群發文澄清，強調「張美阿嬤農場已搬家、現在有新場2.0」等語為「不實訊息」。

此外，王男遭控以各種名義到處檢舉宜蘭在地農場，連自家動物也未善待，員工指出，動物生病時，農場並沒有找獸醫治療，反而直接將動物放著等死，就連尚未斷氣的動物，因「無法賺錢」被迫活埋。

員工表示，曾有隻生病的鹿已經奄奄一息，王男竟直接下令員工將鹿掐死，而某塊土地下則埋有許多動物屍體；活著的動物也僅以「便宜且非專用飼料」餵食，至於多餘的經費則利用於「廣告宣傳」，營造形象吸引遊客上門。

不過「張美阿嬤農場」分家後，傳出王男不僅養小三，而小三本人便於樹懶餐廳端盤子、當主管，不僅不照勞基法處事、經常扣除員工獎金，待員工忍無可忍想離職時，才聲稱要加薪，被員工私下形容為「王家餅舖」。

如今王男投毒害死動物案情曝光，檢方認為，王男身為農場經營相關人士，理應更重視動物生命，卻因私人恩怨鋌而走險，依法依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴，並向法院建請從重量刑。



