「張美阿嬤農場」鬧分家！兒餐廳停車場搶客 農場二度公告澄清「沒有分店」

宜蘭縣 / 吳欣蓉 綜合報導

宜蘭三星鄉知名的「張美阿嬤農場」鬧分家！近期不少民眾到附近時，都會遇到2個不同方向的指標，看得霧煞煞。原來農場目前由阿嬤跟女兒經營，兒子則是在隔壁開「樹懶餐廳」，傳出家族經營理念不合，拆夥搶客。而「張美阿嬤農場」過去也2度公告澄清沒有搬家，請民眾按照google上的原址導航，強調沒有新、舊場之分。

最近有網友在threads發文，表示前往「張美阿嬤農場」，在路上突然被人攔下稱搬家了；也有民眾在附近看見2個工作人員各持不同方向的指標，讓人以為有農場2.0。對此，有知情人就透露，「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」是阿嬤跟女兒開的；「樹懶餐廳(萌寵農場)」則是兒子開的，聽說會在路邊拉客，說張美阿嬤農場移址，傳兒子眼紅阿嬤本來開的「張美阿嬤農場」賺很多，就要自己出來開，跟阿嬤、女兒那邊經營理念不合，氣到拆屋，後來自己開萌寵農場就找員工去阿嬤農場門口指揮、惡意拉客，然後跟遊客說換新址、都一樣之類的話術。

事實上，農場先前也在粉專2度公告，表示張美阿嬤農場(月森甯手作工坊)依然在原址，沒有新舊場之分，近期有不實訊息在網路與現場流傳，甚至有人在停車場騷擾客人，穿著印有張美阿嬤農場字樣的衣服，故意誤導大家以為「張美阿嬤農場已搬家」或「現在有新場2.0」，因此鄭重澄清「張美阿嬤農場」自創立以來，始終位於「宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號」，沒有新舊場之分，也沒有分店，任何對外自稱「新場」或以農場名義行銷、誤導、詆毀的行為，都是不實訊息。

