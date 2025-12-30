張美阿嬤鬧分家「遊客遭誤導」！業者兩度公告曝真相

生活中心／李明融報導

宜蘭三星鄉知名的「張美阿嬤農場」最近有到訪遊客表示，前往現場發現兩邊各有工作人員舉牌指路，一邊寫「原張美阿嬤農場動物搬新家」，另一邊卻寫「動物沒有搬家」，「分不清」哪一邊才是真的，貼文曝光後，也有不少網友回應表示遇到類似的狀況，有內行人指出，其實是張美阿嬤農場鬧分家阿嬤跟女兒仍在農場原本的位置，兒子則另外開了「樹懶餐廳（萌寵農場）」，而今年張美阿嬤農場才2度特別PO出公告提醒，根本沒搬家。

近期有不少遊客抵達現場後，竟發現同一路口有「不同聲音」要他們選邊站。（圖／民視新聞）

分家消息曝光後，立刻在網路上掀起討論。（圖／民視新聞）

宜蘭三星鄉知名的「張美阿嬤農場」，近期有不少遊客抵達現場後，竟發現同一路口有「不同聲音」要他們選邊站，一邊是衣阿伯向你揮揮手，舉牌指向右轉，寫著「原張美阿嬤農場，動物搬新家」，另一側粉衣阿伯卻舉牌指左轉，寫著「原張美阿嬤農場，動物沒有搬新家」，讓遊客當場分不清哪一邊說的才是真的，對此，舊農場工作人員指出「這邊農場是張阿美農場 是以前的農場，那邊是餐廳，姐姐是顧舊的，弟弟顧新的，四五年前的動物 老動物帶一些過去，那邊就是新的動物」，新農場工作人員則認為遊客不會搞錯，「他們有時候 他們都會去看google，google有的就會去那邊，有的要新廠的話 他就會去那裡 各自經營，我們老闆他是因為空間考量，所以他就另外購地才搬過去」。

消息曝光後，不少曾到訪的網友紛紛留言表示遇到類似狀況，更有人直指這是「家族內部的權力鬥爭」。有網友評論兩邊差異：「張美阿嬤員工比較熱心，還能免費騎四輪車看落羽松，CP 值高」、「另一間雖然設施較新，但在路邊誤導客人的行為讓人觀感不佳」。事實上，「張美阿嬤農場」早在今年 4 月就兩度於臉書粉專發出正式公告，強調「張美阿嬤農場依然在原址，沒有新舊場之分」，並澄清農場與「樹懶餐廳」沒有任何關聯。對於外界自稱「新場」，或以農場名義進行誤導、詆毀的行為，官方表示皆屬不實訊息，請遊客多加留意，避免跑錯地點。

原文出處：張美阿嬤農場鬧分家！一票遊客遭誤導「動物已搬走」業者兩度公告還原真相

