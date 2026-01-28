「張美阿嬤」么兒黑歷史三 換湯不換藥 公司登記打臉家族切割大戲
宜蘭縣「張美阿嬤農場」負責人的么兒王逢昇，被控操控空拍機向競爭對手「星夢森林劇場」投毒，導致多頭動物慘死，遭檢方依違反《動保法》等罪起訴。王家成員與相關農場急於在第一時間撇清責任，但《鏡報》透過台灣公司網登記資料調查發現，這場「切割大戲」背後恐存在重重謊言。
投毒案爆發後，「張美阿嬤農場」與「樹懶餐廳（萌寵農場）」隨即發表聲明，試圖與王逢昇畫清界線。
「張美阿嬤農場」聲稱，王逢昇僅短暫參與農場事務，且因其行為嚴重違背動物福利與經營理念，雙方早已在2023年6月終止合作。農場小編更在回應網友時大罵王男是「巨嬰」，遇到事情就回家討奶吃。「樹懶餐廳」，則強調餐廳成立於2024年11月，負責人自始至終為王士予，與王男的投毒行為無關，甚至揚言對惡意指控保留法律追訴權。
公司登記資料打臉 切割只是「殼遊戲」？
《鏡報》進一步追查台灣公司網的登記資料，卻發現王家的說法與事實有顯著出入。「張美阿嬤農場」聲稱2023年6月已與王男終止合作的說法，資料顯示，該農場自2022年1月起，王逢昇便名列合夥人之一，直到2024年12月合夥人變更時，王逢昇的名字才被除名。這意味著在2023年5、6月投毒案發生期間，王逢昇在法律身分上依然是「張美阿嬤農場」的合夥人，並非其家族聲明中所稱的「已終止合作」。
關於「樹懶餐廳」，登記資料顯示該餐廳於2024年11月成立時，首任負責人正是王逢昇，隨後在同年12月才變更為黃姓男子，直至隔年3月才轉給目前的負責人王士予。
換湯不換藥 同地址、多公司經營迷陣
更值得注意的是，王逢昇在案發後並未離開家族產業鏈。他在2025年8月獨資設立「王老先生休閒農場」，其登記地址與由王士予負責的「王老先生農場」及王文灶負責的「萌寵農場」完全一致。前員工爆料，王逢昇的女密友是萌寵農場的主管，會幫忙做各種苛扣薪資之類的事情。
這種透過頻繁變更負責人、變換農場名稱（如樹懶餐廳、萌寵農場、王老先生農場等）的策略，在外界看來，更像是為了掩蓋王逢昇在投毒案後的負面形象，所進行的「左手換右手」經營策略。
從投毒、虐待動物到攔路搶客，王逢昇的黑歷史罄竹難書，其家族農場一邊享受著「台版奈良」的光環吸引遊客，一邊在案發後試圖以法律與文字遊戲進行切割，其說法在公司法資料面前顯得蒼白無力。更暴露出宜蘭部分寵物農場背後，對生命缺乏敬畏、對法律視若無睹的經營冷血真相。
「張美阿嬤」么兒黑歷史一／ 17年前曾扮假警勒索地下錢莊
「張美阿嬤」么兒黑歷史二／ 涉掐死病獸、攔路搶客、壓榨員工
校園版宮鬥！教官退休日「自殺式攻擊」 公務群組影射主任教官不倫戀 代價出爐
賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答
