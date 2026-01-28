「張美阿嬤」么兒黑歷史二／ 涉掐死病獸、攔路搶客、壓榨員工
宜蘭縣三星鄉知名農場「張美阿嬤農場」負責人之子王逢昇，因操控空拍機投毒案引發社會譁然。隨著檢方起訴，「農場少主」惡名昭彰行徑也被踢爆。《鏡報》追查，王逢昇不僅涉及投毒，過往經營農場的手段更是極其冷血，從虐殺生病動物到惡性攔路搶客，甚至因習慣「空口承諾」被員工私下戲稱為「王家餅舖」的剝削慣老闆，罄竹難書的黑歷史，早已讓地方人士搖頭。
冷血視生命為工具 病獸不救治竟活埋
王逢昇名下經營多家農場，對外營造出熱愛動物的陽光形象，私底下卻將動物視為「生財工具」。根據前員工爆料，王男對待農場動物時毫無愛心可言，其冷血行徑令人髮指。當農場內的羊駝或梅花鹿生病時，王男為了省下開支，拒絕聘請專業獸醫診治，任由動物在病痛中掙扎。
員工指控，若動物因重病失去「吸金能力」，王男不願花錢安樂死，竟會在動物尚未斷氣前，直接以掐死或活埋的方式處置，行徑殘忍。為了極大化利潤，王男長期餵食廉價且非專用的飼料，卻願意撥出大筆經費做網路廣告宣傳，打造農場營運良好的虛假假象來誘騙遊客。
惡性競爭不擇手段 假偵查、真投毒
在商業競爭上，王逢昇更是手段卑劣。自從家族分家後，王男便展現出極強的侵略性。例如：攔路誘騙遊客，他曾派人在路口舉牌，利用「原張美阿嬤農場動物搬新家」等混淆性字眼，誘騙本要前往老店的遊客轉往他經營的「樹懶餐廳」或「萌寵農場」。
空拍機間諜行為，王逢昇多次利用空拍機在競爭對手場域上方盤旋，對外宣稱是在「偵查」對方的經營模式與動線，實則是在規畫投毒路徑，最終演變成震驚全台的毒殺案。
「王家餅舖」剝削員工 報復離職者成投毒動機
王逢昇對待員工的態度同樣惡劣，農場內部甚至流傳著「王家餅舖」的酸語，諷刺其經營完全不照勞基法，且對員工極度吝嗇。據悉，這次投毒案是因為王男不滿多名員工因無法忍受其作風而離職，這些員工隨後轉投競爭農場效力，讓他懷恨在心。他這種「得不到就毀掉」的偏激性格，不僅反映在勞資關係上，更最終演變成跨越法律紅線的刑事犯罪。
地方人士直言，當地人早就猜到投毒者是誰，且受害的農場恐怕不只一家，只是其他業者礙於其家族勢力或不想惹事才選擇隱忍。對於王逢昇的惡行，其家族竟是急於切割，回覆網友留言時形容他是「遇到事情就會回家討奶吃的巨嬰」。
這名巨嬰長年來在地方上的橫行霸道、對生命的漠視，以及對員工的壓榨，已非一句「家族無關」就能平息眾怒。這場因貪婪與報復而起的毒殺案，已徹底撕碎了王家農場那層「台版奈良」的虛偽包裝。
