「張美阿嬤」么兒黑歷史一／ 17年前曾扮假警勒索地下錢莊
宜蘭縣三星鄉知名休閒農場「張美阿嬤農場」創辦人么兒王逢昇，疑因不滿員工跳槽競爭對手，竟利用空拍機從高空投放農藥毒餌，導致多隻珍稀動物慘死，成為全台首件空拍機投毒案。隨著檢方求處重刑，網紅「姆士捲」進一步起底王男的驚人黑歷史，17年前，投毒被告就以舊名「王逢陞」穿上自製的「維安特勤隊」制服，配戴玩具槍偽裝成警官，企圖勒索地下錢莊。
黑歷史遭起底 17年前曾假冒「2線2星」小隊長
隨著投毒案曝光，網紅「姆士捲」揭開王逢昇更名背後的荒誕過去。2009 年 5 月，當時年僅28歲的王逢陞（現改名王逢昇）長期失業在家，因迷戀偶像劇《波麗士大人》，竟斥資3萬多元購買全套維安特勤隊制服，並自行縫上「2線 2星」官階，甚至用電腦繪圖偽造識別證，自封為「特勤隊機動小隊長」。
根據歷史新聞資料顯示，假警王逢昇的行徑極為大膽，他以借錢為由約出3名地下錢莊人員，隨後亮出玩具槍將人強押至大樓梯間，脅迫對方繳交9萬元贖金，否則將以「栽贓毒品」入罪。
諷刺的是，王男當時因「放人籌錢」而被據報趕來的真警察逮捕，當時他還傻傻地在樓梯間苦候贖款。這段塵封17年的「笨匪扮警案」因投毒事件再度浮上檯面，顯見其犯罪手法始終帶有強烈的欺敵與恐嚇色彩。
性格扭曲？ 網爆：視動物為工具、黑白兩道通吃
「姆士捲」引述知情人士爆料，王男認為動物是獲利工具，沒有利用價值就人工銷毀，許多員工看不下去而離職。王男面對離職員工時，往往採取極端報復手段。更有傳言指出，王男自恃在地方「黑白兩道都吃得開」，行事風格如同「巨嬰」，出事就躲回家族事業傘下，直到此次空拍機投毒才真正踢到鐵板。
面對排山倒海的輿論，「張美阿嬤農場」雖發聲明強調已與王男終止合作，但王男從17年前的「假警勒贖」到如今的「科技投毒」，其無視法治與生命的性格發展，已成為宜蘭地方治安與動保界高度關注的焦點。
更多鏡報報導
全台首例！宜蘭休閒農場主人3度操控無人機投毒 毒死草泥馬、侏儒山羊、梅花鹿
全台首例空拍機投毒害死動物 兇手竟是知名「張美阿嬤」農場之子
校園版宮鬥！教官退休日「自殺式攻擊」 公務群組影射主任教官不倫戀 代價出爐
尾牙工讀妹抽到最大獎！下秒公開做「1舉動」老闆氣炸 過來人嘆：不長眼
其他人也在看
「張美阿嬤」么兒黑歷史二／ 涉掐死病獸、攔路搶客、壓榨員工
宜蘭縣三星鄉知名農場「張美阿嬤農場」負責人之子王逢昇，因操控空拍機投毒案引發社會譁然。隨著檢方起訴，「農場少主」惡名昭彰行徑也被踢爆。《鏡報》追查，王逢昇不僅涉及投毒，過往經營農場的手段更是極其冷血，從虐殺生病動物到惡性攔路搶客，甚至因習慣「空口承諾」被員工私下戲稱為「王家餅舖」的剝削慣老闆，罄竹難書的黑歷史，早已讓地方人士搖頭。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「張美阿嬤」么兒黑歷史三 換湯不換藥 公司登記打臉家族切割大戲
宜蘭縣「張美阿嬤農場」負責人的么兒王逢昇，被控操控空拍機向競爭對手「星夢森林劇場」投毒，導致多頭動物慘死，遭檢方依違反《動保法》等罪起訴。王家成員與相關農場急於在第一時間撇清責任，但《鏡報》透過台灣公司網登記資料調查發現，這場「切割大戲」背後恐存在重重謊言。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
全國首例！宜蘭空拍機投毒案 農場主遭檢起訴求重刑
宜蘭縣發生全台第一起，空拍機投毒案件，一名三星鄉王姓農場負責人，疑似因不滿前員工跳槽，到冬山鄉另間休閒農場成為競爭對手，心生報復，三度利用空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料，空投到對方園區。畫面中可以看到，...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
碰一下15萬？新北警拍肩問「還有酒嗎？」 酒促妹怒告性騷索賠
新北市警局某分局1名教官，去年因餐敘時，伸手拍酒促妹的肩膀詢問「還有酒嗎？」沒想到引起對方不悅，不僅雙方發生口角，事後酒促妹還向派出所提起性騷擾申訴，甚至找立委調解，開價15萬元和解，但被該名教官認為金額太高，因此調解破局，市警局啟動調查，3天火速認定構成性騷，對該名教官記申誡2次，案件也同步移送市府性騷擾審議委員會調查裁處，該教官也在今年本月中旬屆齡退休。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
不滿員工跳槽！三度空拍機投毒釀羊駝、梅花鹿亡 農場負責人遭求重刑
宜蘭縣三星鄉一名王姓農場負責人因不滿員工跳槽到別家農場，竟三度操控空拍機到對方工作園區投毒，導致園區動物誤食暴斃，宜蘭地檢署27日案件偵結，依違反《動物保護法》、刑法《毀損罪》等起訴，檢方認為這名王姓台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2則留言
兒子涉空拍機投毒殺害動物 張美阿嬤農場聲明切割：2023年已終止合作
宜蘭縣日前爆發震驚社會的空拍機投毒案，涉案王姓男子遭檢方起訴並求處重刑，其身分被外界連結到知名的「張美阿嬤農場」，引發不少討論。對此，張美阿嬤農場28日正式發表聲明強調，案件為王男個人行為，早在2023年6月即已終止一切合作，相關投毒行為與農場營運、管理及動物照護「完全無關」，盼外界勿再錯誤連結。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 發表留言
Ozone林佳辰哥哥是他！吳念軒拍動作戲掛彩…「舉不起來」急就醫
影集《那些你不知道的我》今（28）日舉行上線記者會，安竹間導演率主要演員傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹出席，分享拍攝甘苦和秘辛。飾演刑警的吳念軒在劇中有不少動作追逐戲，雖然演得過癮，卻也因此不小心受傷。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
外籍高中生夜騎迷途體力不支 楊梅警即時伸援確保安全
兩名外籍高中生1月27日22時許，前往桃園市警局楊梅警分局大坡派出所請求協助。經警方了解後得知，高姓及何姓兩名17歲緬甸籍學生當日晚間騎乘YouBike前往新屋區永安漁港遊玩，返程時因對當地路況不熟，且偏鄉地區導航訊號不穩，加上長時間騎乘導致體力不支，只好向派出所警方請求協助。大坡派出所警員楊承澔了解狀況後，隨即將學生帶至派出所內休息，並提供飲用水及餅乾讓學生恢復體力，同時安撫不安情緒。後續員警以簡易英語與外籍學生溝通，詳細確認其宿舍位置與身體狀況，經評估學生並無受傷，僅因過度疲勞無法繼續騎乘。考量深夜時段、海邊道路照明不足及交通風險，警方研判若貿然讓學生自行返程，恐有安全疑慮。基於保護學生安全立場，警方主動協助將學生護送至富岡火車站，並妥善處理YouBike載運及歸還事宜。兩名緬甸籍學生對警方即時且貼心的協助表達由衷感謝。楊梅分局呼籲，民眾夜間外出或前往偏遠地區活動，應事先規劃返程路線並評估體力狀況，若遇突發狀況或需要協助，可隨時撥打110報案專線或向就近警察機關求助。更多新聞推薦 ● 「減班休息勞工再充電計畫」 隨最低工資調整津貼再加碼台灣好新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
爆投毒又分家搶客！張美阿嬤農場再發聲：兒子是巨嬰「遇事就會回家討奶吃」
宜蘭縣冬山鄉一處農場於2023年6月間，接連發生園區動物離奇死亡事件，經警方循線追查發現，兇手竟是宜蘭知名觀光農場「張美阿嬤農場」負責人小兒子王逢昇，當初因不滿自家員工離職，跳槽至競爭農場，遂於半夜以空拍機投毒；然而早在去年4月就有員工爆料，王男不僅到處檢舉、分家搶客、以非專用飼料餵食動物，甚至動物還沒斷氣，就遭到活埋。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
小時候打開車內燈「爸媽超激動」 全場共鳴：童年陰影
車內燈可在夜間停等時提供照明，方便駕駛與乘客看清車內物品，不過一名網友回憶，小時候調皮打開車子裡的燈，父母都會很激動要求快關掉，讓他印象超深刻。話題掀起熱議，一票網友秒懂，「每次打開那個燈，我媽都會喊得好像我爸變瞎子一樣」，現在長大開車要打開燈都會莫名緊張。有網友解釋，晚上開車若開啟車內燈，在城市可能還好，但在沒有路燈的地方就會完全看不到外面。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
新北恐怖家暴案！7旬翁拿折合鋸、榔頭追殺妻女3人送醫…房內血跡斑斑
新北市蘆洲區長安街巷內昨天（28日）深夜驚傳家暴案，70歲林姓老翁竟持折合鋸及榔頭在家中追砍前妻及2名女兒，造成妻女3人受傷送醫，警方獲報到場，將老翁壓制逮捕，警詢後，將他依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
買高鐵對號座「也擠不進去」他大吼才上車 全場共鳴
高鐵方便快速，是不少通勤族的首選，一名網友抱怨，買了對號座，卻卡在月台上不了車，最後大吼一聲才順利擠進車廂，對此感到很頭痛，詢問大家遇到這種緊急狀況通常怎麼處理？貼文引發網友共鳴；另有人分享慘痛經驗，曾遇相同狀況找站務人員協助，但列車已開走，最後只能辦理退票或換票，提醒大家，在高峰期搭車，提前到月台排隊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
禽流感來了能吃雞肉、雞蛋嗎？ 農業部、動保處這樣說
【記者黃泓哲／台北報導】台中市豐原區一處蛋雞場近日傳出異常狀況，場內約1700隻蛋雞接連死亡。台中市農業局接獲通報後，已在昨天派員到場採集病禽樣本送驗，並在今天（28日）確認感染高病原性禽流感病毒。農業局表示，後續將依規定執行撲殺與清場作業，防止疫情擴散。同時也指出，該業者並未主動通報疫情，除不予補償撲殺損失外，還將依《動物傳染病防治條例》開罰，最高可處100萬元罰鍰。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
調查官搜索台蠟案 見長官列飲宴名冊竟回報
民國111年時任調查局桃園市調查處組長林明宏，支援搜索台蠟公司前董事長林哲印違反證券交易法案件，他從林的宴客記事本，發現內容記載他的長官、時任桃園市調查處處長廖榮旭等人，曾多次與林餐敘及球敘，他在搜索後回報給廖，一審依公務員洩漏國防以外之祕密罪，將他判處可易科罰金的6月徒刑，案經上訴，台灣高等法院考量他坦承犯行，無再犯之虞，28日駁回上訴，但宣告緩刑4年，支付公庫18萬元定讞。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
豐康牧場爆禽流感 業者涉隱匿 品牌形象毀
豐康牧場爆禽流感 業者涉隱匿 品牌形象毀EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
金醫首例 單孔微創胸腔鏡切除肺葉
記者陳金龍∕綜合報導 衛福部金門醫院首度在地完成高難度「單孔微創胸腔鏡肺葉切除手術」…中華日報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
柯昌權力消長1／白營馬年春節小物曝光 「雙蛋黃」春聯藏柯昌關係玄機
民眾黨創黨主席柯文哲在暫解京華城案官司束縛後，政治動向備受關注。本刊掌握，迎接農曆春節，白營已印製馬年拜年春聯，除推出由現任主席黃國昌一人落款的春聯，還特別另印製「雙蛋黃」版春聯，即由柯、昌「聯名落款」，但僅限量發放，另發財金拜年小物的設計同樣也「柯昌合體」。儘管柯已非現任主席，他在白營舉足輕重的地位不言可喻。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
替代役男丟包台64線慘死 列重大刑案
25歲溫姓替代役男日前凌晨被多元計程車46歲林姓司機於新北市台64線快速道路「丟包」，遭4輛車連續輾過慘死，全案依過失致死罪嫌偵辦中。檢警辦理相驗並勘驗計程車行車記錄器，釐清溫男是自行下車還是被拖下車，赫然發現林姓司機也曾下車；下車後有無可疑動作尚待進一步調查，全案已轉列重大刑案，甚至不排除朝不確定故意殺人重罪方向偵辦。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
尾牙與女同事乾柴烈火 世界先進工程師結婚10個月就出軌
世界先進工程師張男結婚不到1年就出軌，在公司尾牙認識同事林女，雙方乾柴烈火，一發不可收拾，二人不僅床戰摩鐵，林女甚至慫恿張男離婚拋妻棄子，新竹地院判林女需賠償人妻30萬元。前年3月底結婚育有一子的陳女說，先生張男是世界先進工程師，去年1月中旬於公司尾牙認識林女，事後她發現二人有曖昧訊息往來，林女會要自由時報 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
澳網》夜場賽事就不熱了 辛納與喬帥4強對壘
問鼎澳洲網球公開賽男單3連霸的義大利好手辛納（Jannik Sinner），28日在男單8強賽6比3、6比4、6比4擊退美國左手發球重炮謝爾頓（Ben Shelton），辛納進帳生涯和謝爾頓對戰9連勝，將和塞爾維亞球星前輩喬柯維奇（Novak Djokovic）爭奪決賽門票。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言