「張美阿嬤」么兒黑歷史一／ 17年前曾扮假警勒索地下錢莊

宜蘭縣三星鄉知名休閒農場「張美阿嬤農場」創辦人么兒王逢昇，疑因不滿員工跳槽競爭對手，竟利用空拍機從高空投放農藥毒餌，導致多隻珍稀動物慘死，成為全台首件空拍機投毒案。隨著檢方求處重刑，網紅「姆士捲」進一步起底王男的驚人黑歷史，17年前，投毒被告就以舊名「王逢陞」穿上自製的「維安特勤隊」制服，配戴玩具槍偽裝成警官，企圖勒索地下錢莊。

黑歷史遭起底 17年前曾假冒「2線2星」小隊長

隨著投毒案曝光，網紅「姆士捲」揭開王逢昇更名背後的荒誕過去。2009 年 5 月，當時年僅28歲的王逢陞（現改名王逢昇）長期失業在家，因迷戀偶像劇《波麗士大人》，竟斥資3萬多元購買全套維安特勤隊制服，並自行縫上「2線 2星」官階，甚至用電腦繪圖偽造識別證，自封為「特勤隊機動小隊長」。

根據歷史新聞資料顯示，假警王逢昇的行徑極為大膽，他以借錢為由約出3名地下錢莊人員，隨後亮出玩具槍將人強押至大樓梯間，脅迫對方繳交9萬元贖金，否則將以「栽贓毒品」入罪。

諷刺的是，王男當時因「放人籌錢」而被據報趕來的真警察逮捕，當時他還傻傻地在樓梯間苦候贖款。這段塵封17年的「笨匪扮警案」因投毒事件再度浮上檯面，顯見其犯罪手法始終帶有強烈的欺敵與恐嚇色彩。

性格扭曲？ 網爆：視動物為工具、黑白兩道通吃

「姆士捲」引述知情人士爆料，王男認為動物是獲利工具，沒有利用價值就人工銷毀，許多員工看不下去而離職。王男面對離職員工時，往往採取極端報復手段。更有傳言指出，王男自恃在地方「黑白兩道都吃得開」，行事風格如同「巨嬰」，出事就躲回家族事業傘下，直到此次空拍機投毒才真正踢到鐵板。

面對排山倒海的輿論，「張美阿嬤農場」雖發聲明強調已與王男終止合作，但王男從17年前的「假警勒贖」到如今的「科技投毒」，其無視法治與生命的性格發展，已成為宜蘭地方治安與動保界高度關注的焦點。

