「張美阿嬤」兒對同業下毒手 三姊重話開砲弟弟：讓輿論都壓在76歲老人家身上？

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

宜蘭知名農場「張美阿嬤」創辦人的兒子爆出對同業的「星夢森林劇場」下毒手，利用空拍機投毒，導致動物集體暴斃。「張美阿嬤」粉專也緊急發聲明切割，並轟兒子是巨嬰，但仍止不住眾怒。今(29)日三姊也發聲明砲轟弟弟，把粉專關起來不出來解釋，害媽媽被罵爆，怒斥「你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓76歲的老人家身上嗎？」

三姊表示，因新聞報導，農場官網被網友灌爆、罵翻，承認王先生是弟弟，血緣不能斷，但無奈表示弟弟在外面做的事，自己也無法控管。透露2010年自己與媽媽經營農場，成立「張美阿嬤農場」品牌，2024年弟弟找他們合作，讓農場爆紅，可是過程中發現對方真的以賺錢為目的，跟自己原本的理念不同，直呼弟弟野心太大，原本農場很好的員工也因其作法紛紛離職。

廣告 廣告

三姊指出，2024年的毒殺動物事件是檢察官來搜索農場，自己才得知，由於案件程序緩慢，偵查不公開，因此沒辦法公開，只能跟對方切割。之後弟弟想自立門戶，而中間發生太多事，弟弟也知道如果爆發此案，會重創「張美阿嬤農場」，所以就放棄這個農場名，改用另外的三個名字，但是57萬人的粉專被弟弟拿走，由於其之前得罪太多人，以及個人行為導致弟弟那邊生意不好，因此情緒勒索媽媽，要求公開兩家都可以用。

三姊說，當下是透過新聞才得知此事，相當震驚，但因家人壓力，讓她無法去澄清，只想把自己的品牌做好。雖然中間因弟弟的關係讓品牌被罵翻，但這畢竟是自己跟母親辛苦創立出來的，「現在案情爆發，王先生躲起來不回應，謊言一堆，他們的留言都關閉，這是他的手法，因為他想要讓網友全部攻擊這邊，風向導向我這裡」。

三姊透露，事件爆發讓媽媽被罵爆，弟弟則把57萬粉專關起來，所有能留言的地方都關閉，沒有要解釋。最後對弟弟喊話「我現在想鄭重呼籲王男，你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓76歲的老人家身上嗎？」

原始連結







更多華視新聞報導

不滿員工投奔敵營 張美阿嬤兒「空拍機投毒」害死3動物

兒涉「空拍機投毒同業」遭起訴 張美阿嬤農場粉專：兒子是巨嬰

遭影射「空拍機投毒同業」 樹懶餐廳駁斥：保留法律追訴權

