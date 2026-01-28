「張美阿嬤」早已分家！兒子投毒 家族內幕一次看

2家張美農場阿嬤員工互相拉客。（圖／東森新聞）





宜蘭知名的「張美阿嬤農場」是不少民眾去宜蘭遊玩的必打卡景點，但是從2025年底就發現，2家農場分家而且就在同一條路上彼此搶客，疑似因為家族成員經營理念不合，加上「張美阿嬤」兒子王姓男子涉及對同業「星夢森林劇場」動物遭投毒案，才演變成現在的情況。

「星夢森林劇場」動物遭投毒案

檢方指出，王男（張美阿嬤兒子）因為不滿前員工跳槽，於2023年5、6月間，購買苜蓿粒混合劇毒農藥「托福松」，製作成有毒飼料，趁凌晨四下無人，將空拍機飛到對方農場，以上下搖晃的方式，讓裝有毒苜蓿粒的杯子傾倒，投放有毒餌料讓動物吃到，當時農場也拍下羊駝虛弱口吐白沫的樣子，而後動物們也陸續暴斃。

「張美阿嬤農場」分家內幕

「張美阿嬤農場」於2023年之前由家族成員共同經營，後續因為兒子與其他家族成員經營理念不合，加上「投毒案」因此分家。原「張美阿嬤農場」由媽媽掛名，二女兒、三女兒實際經營。

弟弟於2023年創立樹懶餐廳，因動物展演牌照卡關，直到2025年3月開始經營，掛名二女兒經營，但是兒子疑似會私下介入經營，開在隔壁的「王老先生休閒農場」，也會把動物送到樹懶餐廳展演。

實際樹懶餐廳負責人一度是王家兒子，與「王老先生休閒農場」是同一人。

樹懶餐廳聲明

樹懶餐廳強調自己是全新的農場，據餐廳員工表示「王負責人」是一位女性，與「投毒案」沒有關係。

張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）聲明

一、本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

二、本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利。

「張美阿嬤」臉書重話回應 Google名稱遭網友惡搞

其中一家「張美阿嬤」在Google上遭網友改名。（圖／翻攝自Google）

投毒案遭到起訴後2處「張美阿嬤」都被湧入大量網友洗板。張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）在粉絲頁發表的聲明下方，重話回應網友表示，「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

位在宜蘭縣三星鄉萬富七路80號的農場，則是遭到網友改名「張美阿嬤兒子空拍機投毒農場」。

