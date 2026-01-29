「張美阿嬤」農場三姐重砲開轟巨嬰弟 揭員工跳槽、農場決裂內幕

張美阿嬤農場小兒子王逢昇以空拍機投毒，殺害同行農場動物，三姐看不下去砲轟弟弟的誇張行為。翻攝畫面

震驚外界的「空拍機投毒案」持續延燒，涉案王姓男子遭檢方起訴並建請重判，其家族內部也正式撕破臉。被點名與案件有關的知名「張美阿嬤農場」，其三姐王姮月於29日發表長篇聲明，首度公開家族決裂始末，痛批弟弟為「巨嬰」，不僅行徑失控，還讓年邁母親獨自承受龐大輿論壓力，同時也揭露農場員工跳槽、品牌分裂的真正原因。

王姮月表示，「張美阿嬤農場」品牌由她與母親於2010年（民國99年）共同經營創立，初衷是單純務農、友善動物。直到2024年（民國113年），王姓弟弟主動要求合作，雖短時間內讓農場聲量暴增，但她很快發現，對方經營理念完全偏離初衷，「一切只為賺錢，野心過大」，導致原本穩定、資深的員工陸續離職、跳槽。

王姮月進一步指出，直到檢察官前往農場搜索，她才驚覺弟弟竟涉及毒殺動物案件，但因偵查不公開、案件進展緩慢，當時無法對外說明，只能選擇與弟弟切割、終止合作。

姊揭弟搶走57萬粉專 「逼母發聲明共用品牌」

她也揭露，弟弟後來試圖自立門戶，考量案件一旦曝光恐重創原品牌，便放棄使用「張美阿嬤農場」名稱，另起爐灶使用其他名稱經營，卻將擁有57萬粉絲的社群平台帳號帶走。王姮月痛批，弟弟因個人爭議導致經營不順，竟轉而對母親情緒勒索，要求對外宣稱兩邊皆可使用品牌，讓76歲的老人家承受龐大壓力。

「事情爆發後，他選擇躲起來、不回應，關閉所有留言，讓輿論火力全部轉向我們。」王姮月直言，母親因此遭網友猛烈攻擊，身心俱疲，卻看不到弟弟出面負責，「所有壓力，全都丟給一個年邁的母親承擔。」

張美阿嬤農場也於28日正式發聲，強調早在2023年就已與王姓男子終止一切合作，其另立名稱經營的農場，無論營運、管理或動物照護，皆與「張美阿嬤農場」毫無關聯，並直言形容王姓男子「遇到事情就回家討奶吃，是個巨嬰」。

檢方指出，王男於2023年5、6月間，指示不知情員工將苜蓿粒浸泡於含劇毒農藥「托福松」的溶液後製成毒餌，並於同年6月多次操控空拍機，飛至前員工任職的其他農場空投，造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝中毒死亡。由於王男至今未與被害方和解，也未展現悔意，檢方已建請法院從重量刑。

家族決裂、品牌切割、動物毒殺案層層交織，事件不僅重創形象，也讓「張美阿嬤農場」不得不公開家族傷口，只為替母親與品牌劃清界線。



