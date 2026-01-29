「張美阿嬤」農場小兒子黑歷史曝光 王逢昇曾Cosplay特勤警勒索地下錢莊

張美阿嬤農場小兒子黑歷史曝光，改名前曾經假扮警察勒索地下錢莊，遭到逮補。翻攝畫面

近日震撼社會的空拍機投毒案件持續延燒，涉嫌人王逢昇（原名王逢陞）的過往背景也被起底。回顧2009年舊案，王逢昇曾因假扮警察勒索地下錢莊遭警方逮捕，行徑荒唐，早已留下前科紀錄。

當時28歲的尚未改名的「王逢陞」，長期無業，家中仍只是一般農家，長輩尚未經營後來聲名大噪的「張美阿嬤」農場，家境並不寬裕。警方調查指出，王男迷戀警匪偶像劇，自行到軍警用品店花費3萬多元購買警政署維安特勤隊制服，甚至縫製臂章、加上兩線二星官階，還用電腦偽造識別證，自封「特勤隊機動小隊長」，並配戴玩具槍壯膽。

2009年某日晚間，王男以「借錢」為由，約出3名地下錢莊人員至桃園縣平鎮市環南路二段一處大樓附近，隨即穿著特勤制服現身攔人，亮出玩具槍，強押3人至樓梯間，威脅每人須繳交3萬元贖金，否則將以毒品栽贓、帶回究辦。

被害人起初誤以為真警察上門，隨後察覺有異。王男更放其中一人外出籌錢，未料對方脫身後立刻報警。警方獲報後展開圍捕，王男仍在樓梯間苦等「贖人」現身，最終當場落網。

警方指出，王男供稱原以為冒充警察「很容易得手」，卻沒想到計畫迅速破功。全案依強盜、冒用公務員服飾徽章官銜及妨害自由等罪嫌移送法辦。多年後，王男改名為王逢昇，如今又因涉及空拍機投毒事件再度成為社會關注焦點，其過往荒腔走板的犯罪紀錄，也讓外界譁然。



