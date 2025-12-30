「張美阿嬤」農場鬧分家？阿嬤親上火線回應：兩邊都可用

宜蘭三星鄉「張美阿嬤農場」，因為可以與動物親近、農場環境漂亮，深受許多人喜愛，但最近有民眾前往現場時卻發現農場疑似分家，有工作人員舉著不同方向指標指路，讓人霧煞煞。對此，張美阿嬤本人也拍影片回應，稱兩間都是自己2個女兒經營的，並沒有分家，都可使用「張美阿嬤農場」品牌名稱。

張美阿嬤農場可與水豚玩耍，讓許多人印象深刻。圖／民眾提供

近期有不少民眾在網上發文，表示前往「張美阿嬤農場」時看到有工作人員舉著不同的牌子指路，但一個是寫「原張美阿嬤農場動物搬新家，右轉400公尺」，另一邊卻寫「動物沒有搬家」，箭頭標示還是不同方向，讓許多遊客分不清楚。

對此，張美阿嬤農場在網站以及社群網站發出公告，表示並沒有搬家，只有一家創始店，仍在原址正常營業，與另家樹懶餐廳沒有任何關聯，公告中也提醒遊客，工作人員會穿「軍綠色」制服在外引導停車，指出「如果來的路上有人攔車，或在我們土地公廟的停車場攔車做介紹請無需理會」。

張美阿嬤本人也拍攝影片回應，表示「張美阿嬤農場」由兩名女兒共同經營，其中一人負責動物，另一人則經營DIY手作工坊，由於場地空間不夠大，為符合法規，小女兒另覓場地並與股東合作，成立規模較大的新農場，同時聘請人員協助管理。張美阿嬤也在影片中強調，「『張美阿嬤農場』這個品牌，兩邊都可以使用」。

