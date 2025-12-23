「張老師笑吧校巴」巡迴全省校園心理健康輔導

就任長達十一年的台中「張老師」中心主委張麗莉今天辦理「愛～陪伴向前行．讓愛延續2026」記者會，除公布青少年性價值觀調查結果，並分享近年來在青少年心理健康服務上的實務經驗外。張麗莉主委也自掏腰包，購買一部「張老師笑吧校巴」，進行全省校園巡迴講座及多元心理健康輔導服務(見圖)，張麗莉並強調，預防重於治療，「張老師」持續透過這部「張老師笑吧校巴」，全省巡迴輔導，「用心傾聽、用愛陪伴」，讓青少年在成長過程中不再孤單，並在關係中做出更安全的選擇，成為青少年與家庭最溫暖且堅實的後盾。

「張老師」並公布台灣青少年的性知識調查顯示，青少年對性知識的正確理解約占七成，但仍有約兩成表示「不知道」，另有一成存在錯誤觀念；也有將近10.6%學生同意可以為了滿足雙方的生理需求，你情我願是可以發生性行為；未滿16歲的雙方發生性關係，即使是在兩情相悅的情形下也是違法的？答錯將近10.5%，回答不知道也高達16.3%。

黃姓心理師指出，調查顯示青少年在求助時，多半優先向老師或同儕尋求協助，僅有極少數會向父母或家人求助，顯示「說出口」對青少年而言並不容易。這也提醒家長，在日常互動中多傾聽、少責備，讓孩子感受到支持與理解，才能在關鍵時刻願意主動求助。



張麗莉主委強調，「張老師」將持續透過1980安心專線、校園講座及多元心理健康服務，從幼小的幼苗開始培養他們堅強的心智。

活動中並致贈《青春攻略》予台中市教育局，象徵公私協力共同守護青少年心理健康的決心。