一張老照片的幸福迴響／戴高山

戴高山

我有一位攝影家朋友，向我展示他父親60年代初，洪瀨物資交流的老照片。

這張老照片，展示了60年代初期被稱為福建四大農貿集市之一——洪瀨大埔舉辦的一年一度的物資交流會。它是一種怎樣的盛況呢？說它是福建農運會，不足為過的。

我算是後輩了，但在七十年代，每到春節才有布票和錢去剪上幾尺布料，放在用腳踩的裁縫攤上縫製。這就是為什麼會有“小孩樂年兜，大人亂糟糟”的俗語。

那張照片的鏡頭，聚焦在一個用學校課桌圍起的室外商鋪上。我能看見，在一棵大樹旁，有兩個穿四個兜幹部服的售貨員，面向一群圍觀群眾，展示著一件商品。

這些群眾買與不買？換與不換？有沒有錢買？有沒有東西換？咱也說不清楚！

因為在那個年代，許多人手頭沒有多少余錢。可以肯定的是，這場盛大的農貿集會，讓我聯想起今天的雙十一平臺，那瘋狂購物的場景。很多新產品一推出來，人們都要去看看。有很多舊物件甚至不能擁有，人們也要去看看。哪怕最終花了幾毛錢腳踏車費，也要去洪瀨大埔；哪怕沒能買到什麼東西，空著雙手回家也是一種幸福，一種享受。

所以，不管何時何地，何年何月，中國人總有期望，總是幸福感滿滿。何況今天！

隨著購物平臺不斷規範與發展，讓我們心癢手癢的今天，不只是家庭主婦、小姑娘愛上平臺去逛逛，去消費，去採購，我們這些臨近老年的朋友，也喜歡上網購物。

這算是一種幸福吧。花點錢，一點小錢，就能讓人快樂上一陣子，年輕上一陣子。

網路購物的興起，讓全國老百姓都能平等地享受，在最少中間商環節基礎上，達到物美價廉的平等交易。並且，我們的選擇雖然可能存在一些錯誤或者不喜歡，卻還能享受七天無理由退貨的服務。哪怕，你所採購的小小物品，甚至不夠一趟物流費。

所以，每天在我們的門口和樓道上，會有不少的快遞紙箱。這其中有爸爸的，有媽媽的；有兒子的，有兒媳的，還有女婿女兒的。網路購物給我們帶來的，是滿滿的幸福感！而這幸福感，源於我們國家的經濟已走上正軌，已不會因為物資短缺，而進行計劃經濟了。

儘管，為了不浪費，我們還會限制過量生產，但物資匱乏的昨天，已不會再來。

那張老照片上，曾經輝煌的四個兜幹部服裝，足以讓當時圍觀的人，垂涎許久。

在他們身後，是竹編外殼的熱水瓶，是橡膠底的拖鞋，是棉布面料以及許多瓶瓶罐罐。但請注意，眼前圍觀的人們，所有的眼神，都聚焦在那兩個人的身上。

一個穿方格子衣服的小女孩，仰頭注視著售貨員叔叔。我們看不到，叔叔手裏拿著什麼，能讓女孩那麼專注凝神？而在女孩身邊，還有更多更小的孩子，他們一起景仰。

那位叔叔手上拿的是什麼東西呢？是玩具還是食品，或是什麼日用品呢？

沒有答案，因為照片沒有展示出答案，只有那些孩子崇拜的眼神。甚至，如果作者在世的話，他可能也無法解釋，那四個兜的售貨員，手裏到底拿著什麼樣的東西？

而今天，我們每家每戶，每個家長子女，再也不會在春節到來時，才有新衣服穿了。陪伴他們的是：爸爸媽媽給買的新衣服，爺爺奶奶給買的新衣服，外公外婆給買的新衣服。當然，還姑父姑姑，舅舅舅媽給買的新衣服……甚至還有，一年冬夏各兩套的校服。

幸福，不是來自偶然的；幸福，是前輩奮鬥出來的。所以，我們要學會好好珍惜。

同樣，每年春節到來時，我會看見年輕人手裏一提一打的禮品。他們出門走親訪友，買了一打又一提的；有人來我們家拜訪時，帶來一提又一打的。這其中，有補品也有保健品，有名煙名酒名茶。我懷疑，當代人就是利用這些東西，轟炸各自的親朋好友的。

那一堆堆一提提一打打的禮品，要從新年頭消耗到舊年尾。兒子兒媳女兒女婿不吃，孫子孫女外孫外孫女不敢給他們吃。因此，能夠消耗的，就家中那對曾經吃太多苦，有過童年少年挨餓受凍的父母了。可父母，又怕高脂肪高熱量，高血糖高血圧的。

所以有時，我會對他們說：“你們不是有親戚朋友要走嗎？拿一些去送人啊！”

他們卻說：“都什麼年代了？這會讓人笑話的！還是你們留著吃，留著用吧！”

所以，儘管我已經很胖了，胖得那肚子像懷胎八月，血糖高血脂高血壓高，看見那些擺在桌子上、已經有些灰塵的糖果，我還是會安靜地坐在沙發上，挑出一個喜歡的牛奶花生糖，熟練地剝開它，往嘴裏一塞，一口一口地咬下，慢慢細細地咀嚼生活。

難道？這就是生活賦予我們的補償嗎？讓我們在有生之年，把所有童年、少年的饑荒，換成圓圓一肚子的脂肪，屯積到年老嗎？真是不明白，卻也是足夠明白的！

那張老照片，讓我想起一個故事：很窮的時候，人們常常把不舍得縫製的面料，收藏起來；有親戚朋友結婚時，拿出來當賀禮隨份子。可直到有一天，當他家兒子結婚時，又有一位親戚將他捨不得縫製的面料，當份子禮送回他的家中！期間，流轉了多少故事？

這不是一個笑話，是一本真實的書，一種幸福的文化，一段高層面的文明。

今天，我們想告誡新一代人，幸福不能只停留在物質層面上，要有更高的精神素養，以證明我們的幸福和幸福感，是那麼的具有儀式感和文化性。可今天，當我翻開所有的歷史時，愕然地發現，是物質創造了精神。是豐厚的物質文明，豐富了厚實的精神文明。

一切幸福的基礎，始於豐盛的物質基礎。之後，在無後顧之憂時，我們強軍強國，開創更偉大的——華夏文明。