張耿輝接任救國團之友聯誼會長

基隆市救國團之友聯誼會舉行第十一屆新、卸任會長交接暨授證典禮」，在前救國團主任李鍾桂（中）監交下，由無黨籍市議員張耿輝（右）接下會長一職。（圖：救國團基隆團委會提供）

▲基隆市救國團之友聯誼會舉行第十一屆新、卸任會長交接暨授證典禮」，在前救國團主任李鍾桂（中）監交下，由無黨籍市議員張耿輝（右）接下會長一職。（圖：救國團基隆團委會提供）

基隆市救國團之友聯誼會日前舉行第十一屆新、卸任會長交接暨授證典禮」，新任會長由基隆市現任議員張耿輝接任，除感謝卸任會長林正峰四年來的付出外，並期盼新任團隊能持續凝聚力量、深化服務，攜手各界關心基隆、守護在地，讓這份初心持續發光。

交接典禮在前救國團主任李鍾桂監交下，由基隆市無黨籍市議員張耿輝接下基隆市救國團之友聯誼會第十一屆會長；李前主任主持監交後除感謝卸任會長與各位幹部，在任內無私付出、承擔責任，為救國團在基隆的深耕奠定穩固基礎外。同時也向新任會長張耿輝與幹部團隊表達誠摯的祝賀與期勉，相信在各位的帶領下，能延續救國團「服務社會、培育人才」的核心精神，讓基隆這座城市持續累積溫暖而堅定的力量。

廣告 廣告

新任會長張耿輝議員表示，交接典禮不僅是形式上的交接，更象徵著團隊精神的傳承與世代接力，從薪火相傳的儀式中，他看見經驗的累積、理念的延續，也看見救國團長期關心在地、深耕社會的行動力；張耿輝關心在地，正是這份精神的最佳體現。

張耿輝進一步表示，時代在變，救國團的功能必須更加強，尤其對青年人、小朋友、寒士街友都要關懷。他將率領這群願意站在第一線、默默付出的夥伴，持續凝聚力量、深化服務，一起關心基隆、守護在地，讓這份初心持續發光。