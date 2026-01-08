張耿輝自製賀年春聯 亮相

農曆新年腳步將近，基隆市議員張耿輝提前向市民朋友拜早年，並特別展示象徵好運與祝福的「馬到成功」馬年新春聯及一元紅包，傳遞新年喜氣與祝福。張耿輝表示，自擔任市議員以來，已連續第二十五年於春節前夕準備春聯，感謝市民長期以來的支持與鼓勵，也期盼藉由一份小小心意，陪伴大家迎接嶄新的一年。

張耿輝議員指出，春聯不只是節慶象徵，更代表他對地方服務的初心與承諾，未來也將持續站在第一線，為市民發聲、為基隆打拚。春聯與紅包將於近期陸續發送，邀請市民朋友踴躍索取，一同迎接充滿希望的新年。

除分享年節祝福外，張耿輝也特別感謝基隆市政府近年來對其競選政見的重視與落實，多項地方建設已逐步展現成果。張耿輝表示，所有建設成果與推動進度，市民朋友都可透過他的議會網站查詢，未來他也將秉持務實、認真的態度，持續為基隆爭取更多建設與資源，與市民攜手迎向更美好的新一年。