張耿輝贈送限量簽名春聯

市議員張耿輝今年特別準備限量設計款「馬到成功」春聯以及限量親筆簽名春聯、馬年小紅包，祝福大家新的一年裡平安、健康、快樂。（市議員張耿輝提供）

記者楊耀華∕基隆報導

農曆春節即將到來，基隆市議員張耿輝今年特別準備限量設計款「馬到成功」春聯以及限量親筆簽名春聯、馬年小紅包，希望透過一張張帶有濃濃年味的春聯與紅包，祝福大家新的一年裡平安、健康、快樂。

農曆春節是台灣民俗最重要的一個節慶，而在過年的時候張貼春聯更是年節必備的元素之一，不僅讓家家戶戶都能增添喜氣，更充滿著對新的一年的祈願與祝福，市議員張耿輝在農曆年節前夕精心準備許多不同的限量版春聯，希望讓市民朋友們把喜氣帶回家裡過個好年。

張耿輝說，傳統習俗在農曆新年時家家戶戶都會貼上一副嶄新的春聯，象徵著「除舊佈新」也代表著對於新年的祈願，同時也為未來帶來一股蓬勃朝氣與一整年的好運與福氣，從政至今邁入第二十五個年頭，這一路上要深深地向長期以來支持的前輩與市民朋友們致上最誠摯的謝意與感恩，感謝大家一路上的提攜與幫助，更祝福大家在新的一年裡事事如意、平安喜樂。

限量馬年春聯、小紅包索取時間：週一至週五上午九點至下午六點，索取地點：市議員張耿輝服務處，基隆市七堵區崇廉街五號。