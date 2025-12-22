一張聖誕樹合照玩遍高雄 高流「金勾TREE」串聯百貨飯店迎聖誕跨年

本週迎來聖誕節、緊接倒數跨年，高雄流行音樂中心加碼推出「聖誕趴」拍照應援活動，攜手高雄四大人氣百貨、餐飲品牌與五星級飯店，邀請民眾以一張與聖誕地標「金勾TREE」的合影，暢遊港都、享受專屬優惠。活動即日起至115年1月4日止，民眾只要在Google Map搜尋「珊瑚礁群好望角」地標，與「金勾TREE」同框拍照並打卡，即可憑照片至合作通路兌換折扣或贈品，為聖誕跨年行程增添驚喜。

↑圖說：高雄四大百貨、五星飯店加碼應援高流聖誕地標「金勾TREE」。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

高流指出，此次跨界應援集結百貨、餐飲、娛樂與飯店量能，大立百貨、夢時代購物中心、岡山樂購廣場與漢神本館等陸續加入，推出餐飲折扣、購物回饋與娛樂兌換等多元優惠；其中，日系品牌、特色餐廳與親子娛樂同步響應，讓民眾從用餐、購物到娛樂一次滿足。五星級飯店也不缺席，中央公園英迪格酒店與承億酒店分別推出限定飲品與烘焙兌換，讓節慶氛圍從港灣延伸至城市核心。

高流表示，「金勾TREE」不只是拍照地標，更成為串聯商圈的節慶引擎，一張合照就能啟動全城優惠，堪稱全台「含金量」最高的聖誕合影。透過音樂、文化與觀光的跨界合作，帶動人潮回流、轉化為商圈動能，為城市行銷加值。

↑圖說：高流「聖誕趴」本週24、25日登場，與中央公園「聖誕生活節」串連，整個城市化身聖誕音樂祭。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

此外，高流「聖誕趴」將於12月24、25日登場，卡司包括理想混蛋、溫蒂漫步 Wendy Wander、P!SCO、呂允、芒果醬 Mango Jump、宋德鶴等輪番演出，並與中央公園「聖誕生活節」串聯，讓城市宛如化身大型聖誕音樂祭。高流更預告，演出期間將隨機加入雪花泡泡秀驚喜特效，為現場增添濃厚節慶感，邀請民眾一起隨音樂High翻聖誕。活動與優惠詳情以高流官方社群與合作品牌公告為準。

