張聰聯校友促成 真理大學產學合作全面升級
▲(由左到右)蘇隆德、張素靜、張聰聯、白文亮、李宜芳、葉能哲、張振雄、鄒伯衡、葉建明、賈凱傑。（圖：真理大學提供）
真理大學隆重舉行創校六十週年校慶活動，校園內熱鬧非凡，不僅有多項慶祝儀式與系列活動，更在各界見證下完成多家國內知名物流企業與專業協會的產學合作備忘錄簽署，象徵該校在產業鏈結與人才培育領域邁向新的里程碑。此次簽署能順利促成，歸功於真理大學校友總會理事長張聰聯的積極奔走與協調，為母校搭建跨領域合作的新平台。
參與此次合作的企業包含一路發國際物流、一路發全球運籌、統一石化、穩達商貿運籌、東昱物流、喜客喜生活物流、沙發世界家具等公司、真理大學傑出校友會、臺灣商港事業發展協會、台灣國際物流暨供應鏈協會、全球商貿運籌發展協會及美國SOLE國際物流協會台灣分會，透過強化產學交流與技術整合，期望促進國際接軌、提升學生實務能力，並協助業界挖掘更多優秀人才。
張聰聯理事長在致詞中表示，「真理大學具備優越的地理條件，未來發展更具潛力。隨著淡江大橋預計於二○二六年完工，淡水往返台北港與桃園機場將更加便利，這對物流與國際運輸產業有明顯助益。面對台灣當前的缺工問題，政府正推動境外生升學與技術移民等建教合作模式，反映產業對專業人才的需求不斷提升。」
他特別提到，真大校友周莉麒在越南深耕多年，洪堯昆、張振雄校友在馬來西亞具備良好經商關係，丁重誠與陳坤煌校友榮獲馬來西亞拿督頭銜，陳豐裕與黃呂聰基校友在泰國具有穩固人脈，林定三與陳鴻基校友更因台日交流卓著而獲頒旭日雙光章，顏德敏校友曾獲神農獎且擁有緬甸及阿根廷相關資源。
此外，在漁業領域深耕的王再福校友，亦在菲律賓與印尼建立起扎實的產業關係，以上各界校友再加上1111人力銀行張銀來校友的強力人際關係整合，這些校友的成就與人脈，都是母校拓展國際生源與提升競爭力的重要後盾。
此次受邀出席的眾多重量級企業與協會代表，另包括高群裝卸董事長王武雄、盛洋德國際物流副董事長張勝涼、台北港貨櫃碼頭董事長黃文堯、聯興國際物流董事長洪英正、汎普電子科技總經理王雲杰、全球商貿運籌發展協會理事長賈凱傑、海盛航運董事長洪煌景、一路發全球運籌董事長張素靜、一路發全球運籌總經理張瑋倫、世捷集運總經理李文漢、捷而思董事長吳建東、德興國際企業董事長張黃傳及大成食品執行長韓家寅等人，足以見證張理事長在物流產業的廣泛人脈與良好口碑。
