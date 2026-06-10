張肇良涉關說又被聲押 詹江村點名黃世杰：靠貪污嫌犯幫忙輔選？

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綠營桃園市議員張肇良關說農地違建租給超商，檢方113年依圖利罪起訴並求刑10年。檢調又發現張肇良涉在平鎮區建安段關說一處不能蓋鐵皮的特定農業區蓋倉庫並免予查報拆除，今（10）日向桃園地方法院聲押張。國民黨桃園市議員詹江村點名綠營市長參選人黃世杰重用張肇良為輔選大將，狠酸都靠等待判決的貪污嫌犯幫忙輔選。

桃園市調查處接獲線報，張肇良涉嫌110至112年關說平鎮建安段一處農地，該土地地目為特農，不能蓋倉庫，卻施壓農業局放水，免予查報拆除而得以使用。檢方昨天搜索張肇良服務處、農業局，今天向桃園地方法院聲押張及時任科長，另名技士10萬元交保。

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對於張肇良涉不法再度遭聲押，詹江村在臉書發文砲轟，火力直指爭取代表綠營角逐桃園市長的黃世杰。他表示，黃世杰先前卸任法務部次長，就急著與深陷貪污弊案的鄭文燦餐敘，甚至還讓鄭文燦端坐「C位」，該避嫌的不避嫌。

他進一步指出，張肇良曾因案遭羈押禁見，被地檢署依圖利罪從重求刑10年，是還在等待判決的案件，黃世杰卻完全不避嫌，不但重用張肇良為輔選大將，還整天陪同在龍潭選區跑行程。

「如今輔選大將張肇良又再度被聲押，黃世杰不出來說明一下嗎？」詹江村痛批，這已經不是個案，黃世杰身為前法務部次長，身邊卻圍繞著這些等待判決的貪污嫌犯，在為其輔選桃園市長大位。他質疑，「你們在密謀什麼？黃世杰出來說清楚！」

★未經判決確定，應推定為無罪。

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