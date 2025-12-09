張肇良爭取拓寬桃園龍潭1路段 有望紓解交通壅塞

民進黨籍桃園市議員張肇良。圖：張肇良提供

桃園市龍潭區龍新路三和段串聯桃園市、新竹縣，卻因道路最寬僅約6公尺，導致交通壅塞。民進黨籍桃園市議員張肇良因此向市府爭取拓寬。據悉，工務局目前已著手進行相關規畫，拓寬工程經費約6000萬元，預計明(115)年初開工，116年初完工。

張肇良在議會多次提案，並向工務局持續反映地方需求，經過多年協調與努力，終於成功促成龍新路三和段拓寬工程正式啟動。張肇良表示，工程預計於明年完成發包並動工，並在116年完工，可望紓解當地交通壅塞，讓台3線與新竹生活圈的串聯更順暢。

張肇良進一步指出，龍新路三和段道路狹窄，長期造成會車困難、視線死角與通行安全疑慮。此次拓寬將把路幅擴大至8公尺，不僅提升行車安全，也將改善道路通行效率，帶動地方發展再升級。

工務局說明，龍新路三和段直坑尾橋至三和段1240巷路段路幅僅4至6公尺，無法畫設分向線，造成交通壅塞。該局規畫從霄裡溪向東延伸到龍新路三和段1240巷拓寬，全長約490公尺。由於牽涉到非都市土地，市府今年9月已斥資3000萬完成用地取得，預計明年初啟動拓寬工程，經費約6000萬元，將道路拓寬至8公尺，劃設雙向通行車道，紓解交通壅塞，並將改善夜間照明、加裝智能路燈，同時也會改善三和國小通學步道，打造安心上下學環境。

張肇良強調，作為民代將持續關注該案後續工程進度，為龍潭的交通建設把關，讓市民行得更安全、生活更便利。

