一張股票要價逾900萬! 股王信驊再創台股新天價 盤中閃現9175元 法人遙指「萬元」

信驊參與國際半導體展現場。資料照，李政龍攝



台股今開高走高，盤中再創歷史新高，由於全球AI與通用型伺服器需求強勁，股王信驊（5274）再創台股新天價，今天盤中一度突破9000元關卡，達9175元，上漲475元，寫下個股最高價紀錄，等於一張股票要價逾900萬元，在閃現最高價後稍有拉回，盤中在9000元大關前震盪。

全球雲端服務供應商（CSP）高度依賴AI伺服器，BMC晶片單位價值隨之上升；去年信驊全年營收90.85億元，年增40.64％，是主要受惠者。信驊董事長林鴻明曾說，隨著供應鏈產能到位，營運趨勢呈現向上發展。

廣告 廣告

信驊2025年12月合併營收為新台幣8.72億元，創下單月歷史新高；累計 2025 年全年合併營收達90.85億元，年增40.64%，三項營收指標全面創高，成為推升股價的重要動能。信驊預期，第1季營收可望達26億至27億元，季增6.4%至10.5%，延續營收逐季創高的趨勢。

市場預期，信驊有望挑戰台股首檔股價萬元標的，外資里昂就在最新報告中將信驊目標價上調至1萬元，元大投顧也喊出9500元，凱基投顧更把目標價調到1萬500元，可見對其後續成長深具信心。

前外資分析師、騰旭投資長程正樺表示，相較於傳統AI概念股股價陷入低迷不振，目前市場資金熱度已轉進一般通用型伺服器 （general server) ，台廠跟通用伺服器關係最直接密切的個股，就是當今股王信驊，信驊去年第四季以來需求持續大幅優於預期，也拉開跟股后穎崴的差距。

程正樺說明，前陣子市場不解為何通用伺服器的需求可以攀升如此快速。但最近越來越多資訊顯示：AI agent 帶動了通用伺服器的需求。反而是去年火熱的許多AI零組件公司，近期都沒有聽到進一步上修訂單，反而有淡季/降價壓力等問題。

更多太報報導

AI用電需求快速攀升 ESG綠色電力ETF成新焦點

AI資料中心需求難滿足 英特爾財測失色盤後重挫

台股攻克三萬二大關! 00992A周漲4.19%居冠逾44.2萬人超嗨