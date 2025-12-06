張育成正式表態備戰經典賽 手肘傷勢已無大礙
富邦悍將球星張育成今（6）天出席公益棒球營，正式表態願意打明年經典賽，並指出右手肘不適問題已無大礙，可以全力備戰。
張育成到新莊棒球場，參加由富邦慈善基金會主辦的「2025悍動希望公益棒球營」，帶領小球員們學習棒球技巧，也可以讓孩童們體會到運動樂趣。
而張育成在今年中職賽季因右肘不適提早關機，外界關心是否能披上台灣隊戰袍出賽2026經典賽。他正向表示，有百分之百的意願，也很樂意參加。
張育成指出，手肘傷勢未開刀，採取保守治療，目前已經恢復差不多，也希望在世界舞台與厲害的選手交流，更點名希望碰到日本強投山本由伸或佐佐木朗希。
新北／楊祥瑜 責任編輯／洪季謙
