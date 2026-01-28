張艾嘉、楊祐寧攜手演繹《甜蜜蜜》！Bottega Veneta農曆新年形象打造2026新年儀式感
迎接 2026 年農曆新年，Bottega Veneta 以一支溫柔而真摯的形象短片，回應華人文化中關於「團聚」、「儀式」與「情感連結」的深層意義。品牌邀集來自不同領域的創作者與代表人物：主廚屈雨瑜、演員楊祐寧、創業家 Melinda 王詠穎、演員張康樂、奧運游泳金牌得主潘展樂、跨界藝術家 Oscar 王令塵、模特兒遊天翼，以及華語影壇指標人物張艾嘉，共同詮釋屬於各自的人生節奏與新年儀式感！
本次形象短片以經典華語流行歌曲《甜蜜蜜》為靈感核心，由導演張穆涵執導，透過細膩鏡頭捕捉生活中最真實動人的瞬間。畫面遊走於親密關係、家庭團圓與獨處時刻之間，呈現新年不只是一個時間節點，更是一種與自我、與他人重新連結的過程。
鏡頭中，屈雨瑜以料理傳遞心意；張康樂用一束鮮花為日常注入色彩；潘展樂換上嶄新服裝，象徵迎向下一段旅程；楊祐寧與王詠穎攜手騎行，在城市街道中感受平凡卻珍貴的片刻；而張艾嘉則與兒子王令塵及伴侶遊天翼自在歡唱，在輕鬆溫馨的氛圍中迎接新年的到來。
隨著畫面推進，眾人自然地哼唱起《甜蜜蜜》，歌聲在不同空間與情境中流轉、接續，最終匯聚成完整旋律。這首跨越世代的經典歌曲，在片中成為一條隱形的情感線索，串聯起個人記憶、文化情懷與當下的真實感受。
自 1979 年由鄧麗君演唱問世以來，《甜蜜蜜》早已超越一首流行歌曲的範疇，成為華語文化中關於愛與陪伴的集體記憶。1996 年電影《甜蜜蜜》中，張曼玉與黎明騎著單車穿梭香港街頭、輕聲哼唱的經典畫面，也在本次影片中透過楊祐寧與王詠穎的騎行場景，形成跨越時空的溫柔呼應。
在充滿懷舊氣息與團聚情感的農曆新年時刻，Bottega Veneta 透過這支影片，再次重申品牌對工藝價值的長久堅持、對個體表達的尊重，以及透過藝術與情感連結，讓美好自然發生的信念！
