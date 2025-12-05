張艾嘉說書！為《聖誕愛無限 藝起有盼望》獻聲 傳遞溫暖與正能量

女星張艾嘉近日以說書人身份，為音樂慶典特別節目《聖誕愛無限 藝起有盼望》獻聲，以名曲《平安夜》揭開序幕。她透過溫暖的聲音訴說故事，希望在這個變化劇烈的世界中，向大家傳遞愛與正能量。張艾嘉表示，即使耶誕節對許多人來說是歡樂的，但仍有許多人需要安慰與溫暖，她希望藉由歌曲與故事，為大家帶來力量，並鼓勵人們在困難時刻保持希望。

《聖誕艾無限 藝起有盼望》邀請張艾嘉擔任說書人。（圖／TVBS）

張艾嘉以溫暖的聲音擔任說書人，為音樂慶典特別節目揭開序幕。她選擇以200多年前發生在奧地利的故事，並以名曲《平安夜》作為開場，張艾嘉認為，雖然耶誕節對許多人來說是歡樂的時刻，但現實中仍有許多人需要安慰與溫暖。她表示：「尤其現在這個世界變化太大了」，因此希望透過說書的方式，為大家帶來溫暖與力量。

廣告 廣告

在面對困難時，張艾嘉鼓勵大家保持積極的態度。她強調，有時困難的時刻其實是新生機的開始，所以不要害怕。當困難來臨時，應該靜下心來，轉換思考角度，尋找新的可能性。

作為說書人，張艾嘉非常重視保留聽眾的想像空間。她表示每個人聽同一個故事時都會有不同的想法，她從不希望剝奪他人對故事的個人理解。她希望大家能夠盡情理解故事內容，自由發揮想像，從中獲得屬於自己的啟發。

更多 TVBS 報導

金馬62／劉若英「躺著演」詮釋高齡產婦逼哭人 相隔18年搶影后寶座

獨／不忍身障婦「雨中爬行」 公車司機霸氣喊：我抱妳

許光漢為《他年她日》豁出去！ 上山、下海、飛天又燒傷「能做的都做了」

張艾嘉超狂！首登春浪嗨講鬼故事 青峰唱一半驚見黑無常笑瘋了

