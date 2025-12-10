張芳慈受邀厄瓜多詩歌節 將客語詩作帶向國際

記者劉昕翊／綜合報導

不用出國也能見識國際詩壇的精采！詩人張芳慈今（10）日在臺中市中央書局舉辦「厄瓜多國際詩歌節返國交流與客家文學分享會」；客家委員會主任委員古秀妃特別出席，並表示，客委會持續支持客語文學創作、推動外譯計畫，透過客籍作家與詩人的力量讓世界認識臺灣、認識客家，向世界展現臺灣語言文化的多元魅力。

張芳慈為臺灣客家界與詩壇重要的女作家與詩人，以華語與客語創作並重，今年受邀前往厄瓜多國際詩歌節，以詩歌朗誦呈現客家文學特色，同時發表新書《你來過這裡》，結合太鼓進行詩歌朗誦，推廣客家文化，促進臺灣與南美洲客語文學交流。張芳慈分享，厄瓜多雖然仍在經濟發展中，生活環境相對艱辛，但這個國家卻持續舉辦詩歌節長達18屆，顯示「精神糧食，有時候能超越一切」。

古秀妃進一步指出，張芳慈此行具有雙向交流的意義，不但將客語詩作帶向國際，讓世界認識臺灣、認識客家；回到臺灣後，再把詩歌節的見聞與文化經驗帶回來分享，使無法親自前往的民眾也能理解國際詩壇的脈動，打開眼界與視野，增進大家的見識。

詩人張芳慈今（10）日在臺中市中央書局舉辦「厄瓜多國際詩歌節返國交流與客家文學分享會」分享詩歌節的見聞與文化。（客委會提供）

客家委員會主任委員古秀妃表示，客委會持續支持客語文學創作、推動外譯計畫，透過客籍作家與詩人的力量讓世界認識臺灣、認識客家。（客委會提供）