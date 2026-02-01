張芳榜數位版畫展 從象徵系統到當代視覺敘事的轉譯實踐

▲國立彰化生活美學館即日起至3月1日於第三展覽室推出張芳榜個展《星命之環》，展出40件數位版畫作品，引領觀眾展開跨文化與跨學科思辨。（圖／彰化生活美學館提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】文化部所屬國立彰化生活美學館自115年1月28日至115年3月1日，於第三展覽室舉辦《第四章｜星命之環：人間四季與永續的迴響——張芳榜個展》，由藝術家張芳榜展出40件數位版畫作品，透過展覽帶領觀眾進行跨文化與跨學科的思辨。

▲國立彰化生活美學館即日起至3月1日於第三展覽室推出張芳榜個展《星命之環》，展出40件數位版畫作品，引領觀眾展開跨文化與跨學科思辨。（圖／彰化生活美學館提供）

廣告 廣告

張芳榜畢業於東方設計大學設計學博士班，現任實踐大學高雄校區文化與創意學院時尚設計學系助理教授，長期投入設計實務、藝術創作與學術研究，研究關注永續設計、文化符碼轉譯與視覺溝通策略，並多次於國際設計競賽、學術會議與藝術展覽中發表相關成果。

▲國立彰化生活美學館即日起至3月1日於第三展覽室推出張芳榜個展《星命之環》，展出40件數位版畫作品，引領觀眾展開跨文化與跨學科思辨。（圖／彰化生活美學館提供）

本次展覽由張芳榜策展，實踐大學時尚設計學系承辦，為張芳榜長期創作研究計畫《星命之環（Cycle of Cosmic Life）》之最終篇章，以「人間四季」為核心命題，回應人類文明在高度科技化與永續危機並存的時代背景下，如何透過文化符碼重新理解時間、秩序與共生。

在創作方法上，張芳榜以象徵系統與結構轉譯為核心，透過視覺設計將抽象的宇宙秩序轉化為可被觀看與思辨的當代表述，如作品《十二生肖》系列，張芳榜並未將生肖視為單一民俗符號，而是將生肖之間的相生相剋，對應四季循環與生命節律，形構出一種關於時間張力與平衡關係的視覺敘事，使生肖成為理解人類行為模式、社會結構與永續議題的中介語言。

在視覺語言上，本展作品融合未來感造型、數位化質地與程式化結構，將傳統文化符碼轉譯為介於生命體、科技想像與符號系統之間的混合狀態，故作品不再只是形式美感的呈現，而是作為一種批判性視覺文本，引導觀眾在熟悉的文化結構中，重新思考環境倫理、社會責任與人類在宇宙尺度中的位置。

《第四章｜星命之環：人間四季與永續的迴響》作為系列的收束，不僅總結其對東方宇宙觀的當代轉譯實踐，也提出一個關於人類如何在時間循環中與自然共生、與未來共續的開放性命題，誠摯邀請邀請各界蒞臨參觀。