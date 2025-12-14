張芷薇用專業 陪伴客戶過人生關卡

在房仲這份高度以「成交」論成敗的工作裡，真正讓人記住的，往往不是數字，而是一段段走進人生的故事。信義房屋鳳山文山店專案經理張芷薇，從業9年，始終秉持公司「堅信永恆的價值，熱情實現家業夢想，分享每一個獨特的故事，共同成就豐富人生，同時成長生生不息」的立業宗旨，她說，自己從20幾歲一路做到35歲，真正學到最多的，其實來自每一位客戶的人生選擇。

回想起最讓她難忘的一段服務經驗，張芷薇提到，那是一位為了孩子求學，獨自攜子南下高雄、開啟6年陪讀日子的媽媽。這名媽媽歷經逾10次試管療程，才終於迎來得來不易的孩子，然而孩子卻被診斷出過動症，從幼稚園開始，媽媽便頻繁接到老師來電，孩子在學習與同儕相處上都面臨不少挑戰。

為讓孩子能接受更合適的特殊教育，這位母親透過朋友認識了一名專門輔導過動症孩子的老師，毅然決定從台北板橋搬到高雄，於孩子就讀國小三年級時，獨自帶著孩子南下。母子先以租屋為主，卻遇到不理想的房東。

正是在這樣的情況下，這位母親走進信義房屋門市，原本只想找租用的物件，卻在與張芷薇多次聊天中，逐漸吐露對長期租屋的不安，擔心被頻繁要求搬遷。

張芷薇回憶，那時她意識到，若只是單純帶看出租物件，並無法真正解決這個家庭的問題。於是在這位媽媽的先生放假南下時，她與夫妻兩人完整討論購屋、家庭財務與未來規畫方向。還是新人的張芷薇，努力為客戶設想，同時獲得學長學姊協助下，成功幫買家找到鄰近大眾交通據點、20年左右的大樓，並以約300萬元成交。6年後，孩子準備升學，這位母親規畫返北生活，再次委託張芷薇出售，最後以約680萬元左右順利成交，為這段南漂陪讀人生畫下圓滿句點。

「我們做的，其實是走進一個人的人生。」張芷薇說。這樣的服務態度，也反映在她的業績結構上。她的客戶回流與轉介紹比例逐年提高，關係鏈不斷擴大，成為業績穩定成長的關鍵。為此張芷薇獲得「高雄市優良不動產經紀人員」獎項肯定。她認為，專業可以訓練，但信任，必須靠時間與真誠累積，而那些走過人生關卡的陪伴，才是這份工作的真正價值。