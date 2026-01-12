張菁珊為台灣燈會主燈配樂 人聲吟唱描繪阿里山

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）再次為台灣燈會主燈配樂，旅美作曲家張菁珊創作以燈會主燈主題阿里山為主角，從宇宙爆炸、台灣形成到面向世界，音樂結合管弦樂加上鄒族吟唱素材，層疊訴說台灣壯闊身世。

台灣燈會邁入第37屆，這次主燈名為「光沐—世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志（Rex Takeshi）共同創作，主燈整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺的主體如同矗立山林之巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。

張菁珊接受中央社記者越洋專訪時表示，這次從「世界的阿里山」視角出發，音樂創作採用線性時間軸的敘事方式，「一開始透過團隊提供的文字敘述、意象圖片與材質，將視覺色彩轉化為聽覺旋律，燈光設計會與音樂相互搭配，形成更為流動的火花。」

張菁珊表示開場音樂描繪海洋上劃破天際的第一道光，氣勢磅礡的管弦樂托起女聲，彷彿呼喚萬物甦醒。接續描寫造山運動，以快速的節奏與低音樂器推動大地的脈動，以豎琴跟管弦樂展現萬物初生、天地和諧。配樂也引入鄒族音樂元素，展現生命韌性。最後合唱團加入電子音樂，傳統與未來交織成新篇章。

這次音樂由布達佩斯電影交響樂團（Budapest Scoring Orchestra）擔綱錄製演出，並邀約知名演奏家桑德羅‧弗里德里希（Sandro Friedrich）為台灣燈會錄製簫樂跟笛樂，展現多元音樂層次。

張菁珊表示很感謝團隊的支持跟尊重，「我幾乎沒有什麼修改。」張菁珊說過去做好萊塢電影配樂是單向配合，電影畫面已經確定，音樂就是必須精準對應影像，輔助故事發展，「但是做燈會音樂是在主幹框架下進行創作，可以讓我有很多自由創作的空間，我透過自己的文化觀察去創作，非常過癮。」

張菁珊從小習琴，展現即興創作天分，國中起隨國家文藝獎得主金希文學創作作曲，從師大附中畢業後赴美伊士曼音樂院攻讀作曲，碩士改念紐約大學影視配樂，畢業後留美追夢，實現電影配樂夢想，至今已參與多部電影配樂作品，包括太空電影「月球叛軍」與「音速小子3」等。

張菁珊目前正為哈維‧托特（Harvey Keitel）、德莫‧麥隆尼（Dermot Mulroney）主演的電影「Laws of Man」擔任配樂；她與台灣金馬獎動畫導演王登鈺合作的動畫長篇電影「秘密耳語」也將會在洛杉磯展開錄音。（編輯：李亨山）1150112