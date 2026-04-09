張菲復出有望？親姊看好回歸 曝「本人心境」

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張菲從2018年就退居幕後。（圖／翻攝自郭台銘臉書）





綜藝天王張菲離開螢光幕多年，時不時親友會透露其現況，胡瓜年初在受訪時，就曾表示張菲目前過著閒雲野鶴生活，要讓他復出難度很高，不過今（9日）恆述法師卻透露張菲猶豫了。

根據《中國時報》報導，恆述法師原名費貞綾、張菲胞姊，透露因為許多製作單位邀約，讓張菲動搖是否要回歸螢光幕主持，恆述法師則表示自己希望張菲能主持談話性節目，不過困難的點也在於邀約針對太多，「因為找上門的製作人真的不少，張菲反而更猶豫。」

事實上，張菲在2018年主持完《綜藝菲常讚》，就選擇退居幕後，不過由於其幽默風趣的性格，讓許多人都想看見他重拾主持棒。

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