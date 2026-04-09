張菲復出有譜？親姊恆述法師爆內幕 鬆口答案讓粉絲超意外

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記者林宜君／台北報導

消失螢光幕多年的「綜藝大哥」是否回歸？答案似乎開始鬆動！張菲的復出傳聞再度升溫，這回由親姊恆述法師親自鬆口，讓外界嗅到一絲復出可能。張菲自2018年主持完《綜藝菲常讚》後逐漸淡出螢光幕，至今已多年未推出固定節目，僅偶爾現身企業活動主持。對於張菲是否重拾主持棒，演藝圈與粉絲始終高度關注。

今年稍早，胡瓜在節目受訪時曾透露，張菲目前過著相當自在的生活，形容張菲如同「閒雲野鶴」，直言要說服他復出「難度不低」。（圖／記者邱榮吉攝影）

今年稍早，胡瓜在節目受訪時曾透露，張菲目前過著相當自在的生活，形容張菲如同「閒雲野鶴」，直言要說服他復出「難度不低」。不過，最新發展出現轉機。張菲的胞姊恆述法師近日受訪時坦言，近年確實有不少製作單位持續邀約，讓張菲一度陷入考慮與猶豫之中。恆述法師表示：「因為找上門的製作人真的不少，張菲反而更猶豫。」

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恆述法師近日受訪時坦言，近年確實有不少製作單位持續邀約，讓張菲一度陷入考慮與猶豫之中，並表示：「因為找上門的製作人真的不少，張菲反而更猶豫。」（圖／資料照）

恆述法師也透露，自己其實樂見弟弟張菲能回歸主持，尤其是較具深度的談話型節目，但現實面仍存在不少挑戰，包括節目形式、時間安排與個人意願等，都成為是否復出的關鍵因素。回顧張菲的主持生涯，他以機智幽默與穩健台風，在台灣綜藝圈佔有一席之地，長年累積高人氣。如今即使淡出多年，仍有大批觀眾敲碗回歸，期待他再度站上舞台。

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