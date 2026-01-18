張菲曾想娶她！資深玉女遠嫁美國 驚人情史曝光

〔記者張釔泠／專題報導〕林慧萍與金瑞瑤、李碧華等人同為1980年代的玉女歌手，她出道時，日本偶像風潮剛好吹進台灣，唱片公司以中森明菜造型為範本、更讓她翻唱松田聖子的經典歌曲《Only My Love》，成為一炮而紅的代表作《往昔》，可說是出道即巔峰。

雖以玉女偶像形象出道，但是林慧萍不僅擁有清純的外型，也擁有精湛的歌唱實力，略帶鼻音的唱腔彷佛自帶淚水，更有一張專輯名稱為《水的慧萍》，歌聲充滿了情感，《倩影》、《戒痕》、《情難枕》等曲紅遍台灣大街小巷，叱吒80、90年代的歌壇，成為「唱將型玉女」的指標性人物。

除了金曲無數，多年來她的感情世界也被關注，曾與「綜藝大哥大」張菲有近5年戀情，一度還論及婚嫁，可惜卻以分手收場，她遠嫁到美國，直到2009年離婚，結束了9年的婚姻生活返台定居。之後她與音樂製作人王治平交往，原本外界非常看好兩人，不過最終仍情散，這中間更傳出張菲有意追回她，但都沒有下文，林慧萍也透過媒體坦言，很享受單身生活。

