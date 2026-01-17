張菲淡出演藝圈7年！胡瓜認斷聯師父 鬆口難合體主因

藝人胡瓜16日出席綜藝節目《週末最強大》開棚記者會，被問及是否有邀約師父張菲上節目？他認為要請對方復出比較難，「他現在閒雲野鶴，都去台東、花蓮玩，我覺得他過的日子很快樂啊。」也笑稱「我約他有什麼用呢？我們兩個的價錢（酬勞）加起來，可能沒電視台養得起。我們當然很歡迎他來！他來就是票房（節目收視率）保證。」距離師徒2人上次見面的時間，則已久到不可考。

實力派唱將曾心梅、邵大倫、林俊逸將成為《週末最強大》固定班底，為節目增添更多音樂與歡笑火花，16日更邀請李千娜擔任特別來賓，場面星光熠熠。

歐漢聲（左起）、林俊逸、曾心梅、胡瓜、李千娜、邵大倫、陳亞蘭16日出席《週末最強大》開棚記者會。（圖／華視提供）

對於節目內容全新升級，陳亞蘭激動表示：「很多觀眾反應聽不到好歌！這些優秀唱將也缺少表演舞台」，大讚3位固定班底首次登台就展現驚人唱功，期許透過節目的常駐演出，能讓他們的才華再次展現。

歐漢聲見狀開玩笑問：「週六再熱鬧下去，菲哥會不會復出？」陳亞蘭幽默接梗：「我多希望豬大哥會復出！」歐漢聲隨即吐槽：「那是『復活』了！」逗樂全場。

